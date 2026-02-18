Yanan Camii Yeniden Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yanan Camii Yeniden Açıldı

Yanan Camii Yeniden Açıldı
18.02.2026 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te yangında hasar gören Şeyh Ebul Vefa Camisi, bakım sonrası tekrar ibadete açıldı.

Siirt'te, yangında hasar gören Şeyh Ebul Vefa Camisi, bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla belediye ekiplerince geçen hafta çıkan yangında hasar gören camide çalışma başlatıldı.

Boya ve badanası yapılan caminin ısıtma sistemi, halı ve keçeleri yenilendi.

Çalışmaların tamamlandığı cami, yeniden ibadete açıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Siirt, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yanan Camii Yeniden Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

14:41
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
14:22
Erdoğan’dan 2 milletvekiline konuşma yasağı Biri eski CHP’li
Erdoğan'dan 2 milletvekiline konuşma yasağı! Biri eski CHP'li
13:59
Kritik eşik aşıldı, Öcalan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
13:49
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
13:37
Cem Uzan’ı yıkan karar
Cem Uzan'ı yıkan karar
13:22
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 14:49:31. #7.11#
SON DAKİKA: Yanan Camii Yeniden Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.