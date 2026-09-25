Yanan kargo gemisinden 29 kişi tahliye edildi, Rodos ve İstanköy'de tedarik riski var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yanan kargo gemisinden 29 kişi tahliye edildi, Rodos ve İstanköy'de tedarik riski var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mikonos Adası açıklarında çıkan yangın nedeniyle tahliye edilen kargo gemisi, Rodos ve İstanköy'e temel ihtiyaç maddeleri taşıyordu. Gemideki 29 kişi filikalarla tahliye edilirken, alternatif çözüm bulunmazsa adalarda ürünlerin tedarikinde sorun yaşanabileceği bildirildi.

Yunanistan'da Mikonos Adası açıklarındaki kargo gemisinde çıkan yangın nedeniyle Rodos ve İstanköy adalarında tedarik sorununun yaşanabileceği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, bu sabah Mikonos Adası açıklarındayken çıkan yangın sebebiyle tahliye edilen kargo gemisi, Rodos ve İstanköy adalarına temel ihtiyaç maddeleri taşıyordu.

ERT'ye konuşan Güney Ege Kamyoncular Birliği Başkanı Konstantinos Stlianu, gemide Rodos ve İstanköy'e ulaştırılacak etler, market ürünleri, ilaçlar, ekipmanlar, giysiler, mobilyalar ve yakıt gibi birçok ürünün bulunduğunu belirtti.

Stilianu, bu nedenle ürün tedarikinde yaşanacak aksamanın günlük ihtiyaçları olumsuz etkileyebileceğini, alternatif çözüm bulunmazsa bazı ürünlerin tedarikinde sorun yaşanabileceğini ifade etti. ???????

Ege'deki Mikonos Adası açıklarında bulunan Yunan bayraklı "Blue Carrier 2" isimli kargo gemisinde bu sabah yangın çıkmış, 28'i personel, biri tır şoförü 29 kişi filikalarla tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
Mikonos AdasıAcil DurumİstanköyGüncelUlaşımDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
17:08
Kılıçdaroğlu’ndan milli duruş Erdoğan’a destek verip Netanyahu’ya saydırdı
Kılıçdaroğlu'ndan milli duruş! Erdoğan'a destek verip Netanyahu'ya saydırdı
16:58
Osimhen’in sakatlığıyla ilgili sürpriz gelişme
Osimhen'in sakatlığıyla ilgili sürpriz gelişme
16:56
7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı
7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı
16:41
AYM önündeki eylemde acı olay Emekli polis “geçinemiyorum“ diyerek...
AYM önündeki eylemde acı olay! Emekli polis "geçinemiyorum" diyerek...
16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen’e müdahale edecek mi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?
16:02
Dev maç için bomba skor tahmini Gerçekleşirse aylarca konuşulur
Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 17:53:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Yanan kargo gemisinden 29 kişi tahliye edildi, Rodos ve İstanköy'de tedarik riski var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei