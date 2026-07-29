Yangın Ekiplerine Destek Seferberliği
Muğla Seydikemer'de vatandaşlar, yangın ekipleri için su ve gıda malzemesi hazırlıyor.
EKİPLERİN TEMEL GIDA İHTİYAÇLARI İÇİN SEFERBER OLDULAR
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürerken, koordinasyon merkezinde vatandaşlar ve gönüllü firmalar, yangın bölgesinde görev yapan ekiplere ulaştırılmak üzere su, ayran ve temel ihtiyaç malzemelerinin hazırlanması için seferber oldu.
Cavit AKGÜN-Fırat AKAY/SEYDİKEMER (Muğla),
Kaynak: DHA
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