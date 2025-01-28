Yangın Tüplerine Talep Artıyor

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Isparta'da yangın ve acil durum eğitim uzmanı Açelya Güzel, son günlerde talebin arttığı yangın söndürme tüplerinin doğru kullanılmasının önemli olduğunu söyledi.

Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangından sonra söndürme tüpüne talebin arttığını belirtti.

Kazalar meydana gelmeden önce önlem almak gerektiğini anlatan Güzel, yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrolleri ve kullanımına ilişki şöyle konuştu:

"Tüplerde manometre basınçlarımız var. Bu basınçlar yüksek mi düşük mü bakılması, cihazın doluma gitmesi gerekiyor mu kontrol edilmesi gerekiyor. Cihazın içerisinde kullanılan malzemelerin belli bir ömrü var, bu tarihler geçtiğinde tüpün içerisindeki toz boşaltılır tekrardan yenisi doldurulur. Cihazın üzerinde tarihler mevcuttur. 2025 yılı Ocak ayında doldurulan cihaz 2 yıl sonra Ocak ayında tekrardan doluma alınması gerekiyor."

Yangın söndürme tüpünün dakikalarca kullanılmaması gerektiğini bildiren Güzel, "Yangın tüpleri tek kullanımlık değildir. Cihaz kullanıldıktan 1 saat sonra tekrar kullanılamaz. Dolumu gerçekleştirildikten sonra kullanıma uygundur. 6 kilogramlık yangın söndürme cihazının kullanım süresi 10-15 saniyedir. Yangın söndürme cihazları dakikalarca kesinlikle kullanılamaz. İlk müdahale araçlarıdır." diye konuştu.

Güzel, söndürme tüpüne talep artınca fahiş fiyat artıranlar olması durumunda Ticaret İl Müdürlüklerine şikayet edilmesini önerdi.