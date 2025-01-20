Yangında 94 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Tavas ilçesinde evde çıkan yangında 94 yaşındaki yaşlı kadın öldü, dumandan etkilenen gelini hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Karahisar Mahallesi'nde iki katlı evde yangın çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, birinci katta yaşayan ve dumandan etkilenen Zübeyde Öncelik'i çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İkinci katta yaşayan kayınvalide Havane Öncelik'in ise cesedine ulaşıldı.

Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zübeyde Öncelik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Havane Öncelik'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan itfaiye ekiplerinin, yangının yaşlı kadının sobayı yakmaya çalıştığı sırada çıktığını değerlendirdiği öğrenildi.