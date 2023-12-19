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Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı? - Son Dakika
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Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı?

Alaattin Çakıcı, memleketi Trabzon'da gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında yanına gelen bir çocuk, Çakıcı'ya 'tabancan var mı?' diye sordu. Çakıcı, çocuğun bu sorusu karşısında sessiz kalırken, mekanda bulunanlar gülüşmeleri dikkat çekti.

19.12.2023 - 10:47,  Güncelleme: 11:10
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Sosyal medya hesabından güncel konularla ilgili yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Alaattin Çakıcı, bu kez memleketi Trabzon'da yanına gelen bir çocuğun yönelttiği soru ile gündeme geldi.

"ALAATTİN AMCA TABANCAN VAR MI?"

Ziyareti esnasında yanına gelen bir çocuk Çakıcı'ya "Alaattin amca tabancan var mı?" diye sordu. Alaattin Çakıcı ise soru karşısında sessiz kalırken, mekanda bulunanların güldüğü videoya yansıdı. Küçük çocuğun silah sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı\'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı?
YORUMLAR (2)
  • FATİH ŞAHİN: Çocuğu vurmazlar inşallah:) Yanıtla 2 4
  • Nuray Yigit: cehalet diz boyu bir etraftakiler gülüyormuş belinde tabanca ile dolaşanlara Yanıtla 4 3

Alaattin Çakıcı, Trabzon, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı? - Son Dakika
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