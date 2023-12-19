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Sosyal medya hesabından güncel konularla ilgili yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Alaattin Çakıcı, bu kez memleketi Trabzon'da yanına gelen bir çocuğun yönelttiği soru ile gündeme geldi.
Ziyareti esnasında yanına gelen bir çocuk Çakıcı'ya "Alaattin amca tabancan var mı?" diye sordu. Alaattin Çakıcı ise soru karşısında sessiz kalırken, mekanda bulunanların güldüğü videoya yansıdı. Küçük çocuğun silah sorusu sosyal medyada gündem oldu.
Son Dakika › Güncel › Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı? - Son Dakika