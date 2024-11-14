Yanlış Bilgilere Dikkat! Panel Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yanlış Bilgilere Dikkat! Panel Düzenlendi

Yanlış Bilgilere Dikkat! Panel Düzenlendi

Hatay'da düzenlenen panelde, dezenformasyonun etkileri ve doğru haberciliğin önemi vurgulandı.

14.11.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) işbirliğinde "Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku" paneli düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, HMKÜ Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, doğruluğu olmayan paylaşımların yapılan çalışmalara zarar verdiğini söyledi.

Hatay'ın yeniden ayağa kalkması sürecinde yanlış paylaşımlarla verilen emeklere gölge düşürülmeye çalışıldığını anlatan Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem dönemindeki en büyük üzüntülerimizden bir tanesi, insanları yanlış yönlendirmek ve algı oluşturmakla ilgili yapılan çalışmalardı. Burada günün 21-22 saati çalışırken, sadece bir tane sosyal medyaya atılan haberi, maalesef ülkemizde çok kıymet verdiğimiz hatta yer yer bizlerin de takip ettiği kişilerin paylaştığını gördük. Bizim aslında tek şeye ihtiyacımız vardı; o da moraldi ama maalesef bu süreç içerisinde yer yer böyle olumsuz hususlarla karşı karşıya kaldık."

Masatlı, Hatay'ın inşa sürecini en hızlı ve sağlıklı şekilde sürdüreceklerini belirterek, "Bizim işimiz insanlarımızın hem fiziki hem maddi hem de psikolojik olarak 6 Şubat öncesi döneme gelmeleri için çaba sarf etmektir." diye konuştu.

Öğrencilere uyarı

RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Şerbetcioğlu da dezenformasyonun birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiğini söyledi.

Asılsız haber yapanların meslek eğitimini alan öğrencilere zarar verdiğini dile getiren Şerbetçioğlu, şunları kaydetti:

"Eline cep telefonu alan bir kişi haberin doğru olup olmaması, kaynağının olup olmamasına bakmaksızın, aklına eseni yazıp art niyetli şekilde algı oluşturmaya çalışıyor. Yani dezenformasyona neden oluyor. İletişim mesleği öğrencilerini bu konuda uyarmak istiyorum; sosyal medya hesaplarında ya da sosyal ağlarda paylaşılan doğruluğunu ispat etmediğiniz bir şeyi kesinlikle ne haberlerinizde ne de sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayın."

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Alanka da panelde emeği geçenlere teşekkür etti.

Panele, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Üyesi Erdoğan İshakoğlu, RATEM Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Uygun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Kültür Sanat, Deprem, Güncel, Eğitim, Kültür, Hukuk, Radyo, Medya, hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yanlış Bilgilere Dikkat! Panel Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin Beştepe’deki görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
17:38 BBP lideri Mustafa Destici: Kobani’ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi
16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
14:54 Tamirini yaptığı asansörün altına kalan adam hayatını kaybetti Tamirini yaptığı asansörün altına kalan adam hayatını kaybetti
14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
09:03 Galatasaray, Devler Ligi’nde büyük hezimete uğradı Galatasaray, Devler Ligi'nde büyük hezimete uğradı
08:38 Mbappe’nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi Mbappe'nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi
08:15 İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği
08:07 Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok
07:59 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
07:50 AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik’ten Atatürk için skandal “diktatör“ çıkışı AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten Atatürk için skandal "diktatör" çıkışı
02:29 Bakanlığın kayyum atadığı Mardin’de ’10 gün sürecek’ dikkat çeken karar Bakanlığın kayyum atadığı Mardin'de '10 gün sürecek' dikkat çeken karar
01:57 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için ’Kabul edilemez’ dedi AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için 'Kabul edilemez' dedi
01:08 Ankara’nın ardından İBB’nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı Ankara'nın ardından İBB'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 19:21:37. #1.11#
SON DAKİKA: Yanlış Bilgilere Dikkat! Panel Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.