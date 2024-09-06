Yapay Işıklar Alzheimer Hastalığına Neden Olabilir - Son Dakika
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Yapay Işıklar Alzheimer Hastalığına Neden Olabilir

ABD'de yapılan bir araştırma, geceleri dış mekandaki yapay ışıklara maruz kalmanın özellikle 65 yaş altındakiler için Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, yapay ışığın vücudun biyolojik saatini ve uyku düzenini bozarak bilişsel gerilemeye yol açabileceğini tespit etti. Geceleri maruz kalınan yapay ışığın olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla karartma perdesi ya da göz bandı kullanılması önerildi.

06.09.2024 13:16
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ABD'de yapılan bir araştırma, geceleri dış mekandaki yapay ışıklara maruz kalmanın özellikle 65 yaş altındakiler için Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırabileceğini ortaya koydu.

ABD'deki Rush Üniversitesinden araştırmacılar, ülke genelinde 48 eyalette, yapay ışık kaynaklarından yol aydınlatmaları ve ışıklı tabelalar gibi ışık kirliliği oluşturan etkenleri inceledi.

İnceleme sonucunda, Alzheimer vakalarının geceleri yapay ışığın daha fazla bulunduğu bölgelerde daha yaygın olduğu sonucuna ulaşan araştırmacılar, yapay ışığın vücudun biyolojik saatini ve uyku düzenini bozarak bilişsel gerilemeye yol açabileceğini tespit etti.

Araştırmacılar, dış mekanlarda maruz kalınan yapay ışığın 65 yaş altındakiler için Alzheimer'a yakalanma riskini alkol kullanımı, kronik böbrek hastalığı ve obezite gibi diğer etkenlere oranla daha fazla artırdığını belirledi.

Araştırmacılardan Robin Voigt-Zuwala, "Değiştirilebilir bir çevresel faktör olan gece ışık kirliliği, (Alzheimer'a yakalanmada) önemli risk oluşturabilir." ifadesini kullandı.

Geceleri maruz kalınan yapay ışığın olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla karartma perdesi ya da göz bandı kullanılması önerildi.

Araştırma, "Frontiers in Neuroscience" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Çevre, Son Dakika

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