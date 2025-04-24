Yapay Zeka İle Sahte İlaç Dolandırıcılığı! - Son Dakika
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Yapay Zeka İle Sahte İlaç Dolandırıcılığı!

Trabzon'da gazeteci Tuncay Hacıfettahoğlu'nun görüntüleri manipüle edilerek sahte ilaç reklamı yapıldı.

24.04.2025 11:40
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TRABZON'da gazeteci Tuncay Hacıfettahoğlu'nun, haber röportajı görüntüleri kimliği belirsiz kişilerce yapay zeka teknolojisiyle yeniden seslendirilerek sahte ilaç reklamına dönüştürüldü. 'Emekli doktor köyde dua alıyor' başlığıyla sosyal medyada paylaşılan görüntülere aldanarak sözde ilaçtan yaklaşık bin TL ödeyerek sipariş edenler dolandırıldı. Sahte içeriğe ilişkin suç duyurusunda bulunan Hacıfettahoğlu, "Yapay zekanın olumsuz kullanılması bu tür durumlar oluşturuyor. Benim bitkisel ilaç yapmakla ilgili becerim yoktur. Bu tamamen yanıltıcı bir videodur. İnsanlar kandırılmasın" dedi.

Vakfıkebir ilçesinde belediyede Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yapan gazeteci Tuncay Hacıfettahoğlu, 2 yıl önce babasının pandemi sonrası köydeki izole yaşamını konu alan 'Pandemi bitti, gönüllü karantinasını bitirmedi' başlıklı habere ilişkin Demirören Haber Ajansı'na röpartaj verdi. Hacıfettahoğlu'nun, röportaj görüntüleri kimliği belirsiz kişilerce yapay zeka teknolojisiyle yeniden seslendirilerek sahte ilaç reklamına dönüştürüldü. Dublaj videoda, emekli ortopedi uzmanı olarak gösterilen Hacıfettahoğlu'nun, köyde doğal yollarla hazırladığı bitkisel ilaçların, bel ve bacak ağrılarına şifa dağıttığı öne sürüldü. 'Emekli doktor köyde dua alıyor' başlığıyla sosyal medyada paylaşılan görüntülere aldanarak sözde ilaçtan yaklaşık bin TL ödeyerek sipariş edenler, dolandırıldı. Videonun yayılmasının ardından telefonuna kısa sürede özellikle tanıdıklarından çok sayıda mesaj ve arama gelmeye başlayan Hacıfettahoğlu'nun hayatı kabusa dönüştü. Çevresinin yanı sıra kendisini arayanlara uyarılarda bulunan Hacıfettahoğlu, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

'GECE YARISI TELEFONUMA MESAJLAR GELMEYE BAŞLADI'

Telefonuna gelen mesaj ve aramaların ardından kendisinin yer aldığı sahte reklam videosunu gördüğünü anlatan Tuncay Hacıfettahoğlu, "2 yıl önce babamın köydeki yaşantısını konu alan bir haber yapmıştık. Pandemi sürecinde izole sürdüğü hayatıyla ilgili yapmış olduğumuz haber büyük ilgi de görmüştü. Haber içerisinde benimle de yapılan bir röportaj vardı. O bölüm henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından kesilerek yeni bir video hazırlanmış. Bir gece yarısı telefonuma mesajlar gelmeye başladı. Mesajların ardından, cevapsız aramalar da olunca acil bir durum olduğunu fark ettim. Gelen mesajlara baktığımda bu video ile karşılaştım. Videoda, benim yer aldığım görüntüler alınarak yapay zeka ile seslendirilmiş ve tamamen değiştirilmiş. Videoda, emekli bir ortopedi uzmanı olduğum, bacak ve bel ağrısına ilişkin köyde bir ilaç yaparak şifa dağıttığımla alakalı söylemler bulunuyor. İnsanların bu ilacı alması konusunda 4 dakikalık yeni bir görüntü oluşturulmuş. Görüntüye bir kazan içerisinde ilaç yaptığım ek bir görüntü bile eklenmiş" dedi.

'SANKİ YENİ BİR DÜNYAYA UYANDIM'

Hacıfettahoğlu, yapay zeka ile hazırlanan reklam görüntüsünün ardından yakınlarının bile kendisinden ilaç istediğini belirterek, "Görüntüye reklam verildiğini ve sosyal medyada yayılmaya başladığını fark ettim. Sonuçta sahte bir görüntü, bu yüzden başta ciddiye almadım ama diğer sabah sanki yeni bir dünyaya uyandım. Aramalar sıklaştı. Yakınlarım bile, 'Ağrım var, bana bu ilaçtan yapar mısın?', 'İlacın fiyatı ne kadar?' diyerek beni aradı. Mesajlar ve aramaların gelmesiyle telefonum kilitlendi. Cevap veremez duruma geldim. Başlangıçta şakalaşıyorduk ama olay gitgide büyümeye başladı. İlgili videonun linklerini alarak suç duyurusunda bulunmaya karar verdim. Soruşturma aşaması devam ediyor. Ancak o günden bu yana videonun gösterimi artmaya başladı. Buna inanmayacak olduğunu düşündüğüm insanlar bile benden ilaç istemeye başladılar" diye konuştu.

'BAZILARI İLACI SAKLADIĞIMI BİLE DÜŞÜNDÜ'

Sosyal medyada uyarılarda bulunmasına rağmen ilaca olan talebin arttığını kaydeden Hacıfettahoğlu, "Sosyal medyamda 'Benim, ilaçla bir ilgim yok. Bu video, yapay zeka ile seslendirilmiştir' diye uyarılarda bulundum. Ancak, insanları inandırmakta güçlük çekmeye başladım. Bana değil de oradaki videoya inanmaya başladılar. Bazıları bu ilacı yaptığımı ve onlardan sakladığımı bile düşündü. 'Bunlara inanmayın, paranızı kaptırmayın' diyor olmama rağmen ilaca olan talep artmaya başladı. Yurt dışından bile arayan oluyor. Öyle bir duruma geldik ki, insanları inandıramıyorum. Benim bitkisel ilaç yapmakla ilgili bir bilgim ve becerim yok. Bu tamamen yanıltıcı bir videodur. İnsanlar kandırılmasın ve dolandırılmasın. Umudum, bunu yapanların bulunması ve videonun kaldırılmasıdır. Yapay zekanın olumsuz kullanılması bu tür durumlar oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yapay Zeka İle Sahte İlaç Dolandırıcılığı! - Son Dakika

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