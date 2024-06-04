Yapay Zeka Şirketlerinin Güvenlik Risklerini Dile Getiren Çalışanlar Korunma Talebinde Bulundu - Son Dakika
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Yapay Zeka Şirketlerinin Güvenlik Risklerini Dile Getiren Çalışanlar Korunma Talebinde Bulundu

Yapay Zeka Şirketlerinin Güvenlik Risklerini Dile Getiren Çalışanlar Korunma Talebinde Bulundu

OpenAI ve Google'ın yapay zeka şirketi DeepMind'ın eski ve mevcut çalışanları, yapay zeka şirketlerinin güvenlik risklerini dile getiren muhbirlerin korunmasını talep etti. Eski OpenAI çalışanı Daniel Kokotajlo, teknoloji firmalarının yapay zekanın etki ve risklerini göz ardı ettiğini belirterek OpenAI'dan ayrıldığını açıkladı. OpenAI ise çalışanların endişelerini anonim olarak dile getirebilecekleri tedbirler aldıklarını bildirdi.

04.06.2024 20:45
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Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın eski ve mevcut bazı çalışanları, yapay zeka şirketlerinin sebep oldukları güvenlik risklerini dile getiren "muhbirlerin" korunmasını talep etti.

OpenAI ve Google'ın yapay zeka şirketi DeepMind'ın eski ve mevcut çalışanlarından bir grup, açık mektup yayınladı.

Mektupta, eski ve yeni çalışanların aralarında bulunduğu "muhbirlerin" şirketi eleştirmesinin önüne geçen anlaşma imzalamaması ve korunması talebinde bulunuldu.

Araştırmacıların yapay zeka sistemlerine ilişkin endişelerini dile getirebilmesi gerektiği ifade edilen mektupta imzası bulunan eski OpenAI çalışanı Daniel Kokotajlo, teknoloji firmalarının "yapay zekanın etki ve risklerini göz ardı ettiğini" belirtti.

Kokotajlo, "Özellikle yapay zeka geliştirmek konusunda sorumlu davranacaklarını düşünmediğim için OpenAI'dan ayrılma kararı aldım." dedi.

Teknoloji firmalarının "hızlı hareket ederek riskleri göz ardı etme" yaklaşımı edindiğini öne süren Kokotajlo, bunun "böylesi güçlü ve tam olarak anlaşılmamış bir teknolojiye karşıt bir tutum" olduğunu kaydetti.

OpenAI'dan yapılan açıklamada ise çalışanların endişelerini anonim olarak dile getirebilecekleri çeşitli tedbirleri olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yapay Zeka Şirketlerinin Güvenlik Risklerini Dile Getiren Çalışanlar Korunma Talebinde Bulundu - Son Dakika
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