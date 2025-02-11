Yapay Zeka Sohbet Robotları, Haberleri Anlamada Başarısız

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Yaygın kullanılan dört yapay zeka sohbet robotu üzerinde yapılan çalışma, bu uygulamaların haberleri doğru anlamakta başarısız olabildiğini ortaya koydu.

BBC'nin haberine göre, yaygın kullanılan "ChatGPT", "Copilot", "Gemini" ve "Perplexity AI" programları kullanılarak yapay zekanın okuduğunu anlaması üzerine çalışma yapıldı.

Çalışmada bu programlardan 100 farklı haber okuması ve sonrasında haberlerin içerikleri hakkında sorulan soruları yanıtlaması istendi.

Programların konuya ilişkin soruları yanıtlamasının ardından, konulara ilişkin bilgi sahibi gazeteciler, sohbet robotlarının sorulara verdikleri yanıtları değerlendirdi.

Verilen yanıtların yüzde 51'inde "ciddi sıkıntılar" olduğu gözlemlenirken, bu oranın ifade, sayı ve tarih gibi bilgilerde yüzde 19'a denk geldiği saptandı.

Yanıtların "ciddi bilgi hataları" içermesinin yanı sıra nesnel ve öznel bilgiyi birbirinden ayırt etmekte de zorlandığı tespit edildi.

Cevapları değerlendiren gazeteciler, Microsoft firmasına ait Copilot ve Google şirketinin Gemini programlarının, OpenAI'a bağlı ChatGPT'ye ve Jeff Bezos'un yatırımcılarından biri olduğu Perplexity AI'a göre "daha büyük sorunlara" sahip olduğunu ifade etti.

Bu hatalara örnek olarak, ChatGPT ve Copilot'un yanıtlarında eski İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ve eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon'ın hala görevde olduğu cevaplarını verdiği görüldü.