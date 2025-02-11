Yapay Zeka Sohbet Robotları, Haberleri Anlamada Başarısız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yapay Zeka Sohbet Robotları, Haberleri Anlamada Başarısız

Dört popüler yapay zeka sohbet robotu, haberleri doğru anlamakta ciddi sıkıntılar yaşadı.

11.02.2025 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaygın kullanılan dört yapay zeka sohbet robotu üzerinde yapılan çalışma, bu uygulamaların haberleri doğru anlamakta başarısız olabildiğini ortaya koydu.

BBC'nin haberine göre, yaygın kullanılan "ChatGPT", "Copilot", "Gemini" ve "Perplexity AI" programları kullanılarak yapay zekanın okuduğunu anlaması üzerine çalışma yapıldı.

Çalışmada bu programlardan 100 farklı haber okuması ve sonrasında haberlerin içerikleri hakkında sorulan soruları yanıtlaması istendi.

Programların konuya ilişkin soruları yanıtlamasının ardından, konulara ilişkin bilgi sahibi gazeteciler, sohbet robotlarının sorulara verdikleri yanıtları değerlendirdi.

Verilen yanıtların yüzde 51'inde "ciddi sıkıntılar" olduğu gözlemlenirken, bu oranın ifade, sayı ve tarih gibi bilgilerde yüzde 19'a denk geldiği saptandı.

Yanıtların "ciddi bilgi hataları" içermesinin yanı sıra nesnel ve öznel bilgiyi birbirinden ayırt etmekte de zorlandığı tespit edildi.

Cevapları değerlendiren gazeteciler, Microsoft firmasına ait Copilot ve Google şirketinin Gemini programlarının, OpenAI'a bağlı ChatGPT'ye ve Jeff Bezos'un yatırımcılarından biri olduğu Perplexity AI'a göre "daha büyük sorunlara" sahip olduğunu ifade etti.

Bu hatalara örnek olarak, ChatGPT ve Copilot'un yanıtlarında eski İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ve eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon'ın hala görevde olduğu cevaplarını verdiği görüldü.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, ChatGPT, Güncel, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapay Zeka Sohbet Robotları, Haberleri Anlamada Başarısız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
18:48 Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
08:49 Piyasa değeri 2 milyar lira Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar Piyasa değeri 2 milyar lira! Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar
08:34 Galatasaray, Frankowski’nin maliyetini açıkladı Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:58 Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 21:35:29. #1.11#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Sohbet Robotları, Haberleri Anlamada Başarısız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.