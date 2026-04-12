Yapay Zekanın Ekonomik Etkileri: Ilımlı Senaryo Ağırlıkta, Servet Dağılımı Endişe Kaynağı

Yapay zekanın ekonomiye etkisine dair tartışmalar sürerken, Forecasting Research Institute, Federal Reserve Bank of Chicago, Yale İşletme Okulu ve Stanford Üniversitesi'nden araştırmacıların ortak çalışması yayımlandı. Çalışma, 69 ekonomist, 52 yapay zekâ uzmanı, 38 süper tahminci ve 401 halk üyesinin görüşlerini içeren geniş çaplı bir izleme sunuyor ve ABD ekonomisini merkeze alarak diğer ülkeler için de önemli sonuçlar barındırıyor.

Paydaşlar, 2030'a kadar yapay zekanın ilerleyeceğini ve yarı otonom laboratuvarlar, kodlama, roman üretimi, karmaşık iş roller ve ev robotları gibi alanlarda gelişmeler bekliyor. Ancak ekonomistler, bu ilerlemenin ABD GSYİH'si, toplam faktör verimliliği ve işgücüne katılım gibi temel göstergelerde tarihsel trendlere yakın kalacağını, 2030 için yüzde 2,5, 2050 için yüzde 2,5-3 büyüme öngörüyor. Ilımlı senaryoda, 2050'de işgücüne katılım oranının yüzde 58'e düşmesi bekleniyor, bu düşüşte yaşlanan nüfusun da etkisi olabilir.

Ekonomik etkinin sınırlı kalmasının nedenleri arasında verimliliğin dengesiz yayılımı, demografik gerileme, jeopolitik istikrarsızlık, enerji ve çip kısıtlamaları ile yapay zekâ kaynaklı kuyruk riskleri yer alıyor. Hızlı ilerleme senaryosu, yüzde 14 olasılıkla, yapay zekanın insanlardan üstün performans gösterdiği bir dünyayı tasvir ediyor. Bu senaryoda, 2030 ve 2050 için sırasıyla yüzde 3,3 ve yüzde 3,5 büyüme, işgücüne katılımın yüzde 55'e düşmesi ve 10 milyon iş kaybı öngörülüyor, bunun yaklaşık 5 milyonu yapay zekâdan kaynaklanabilir.

En endişe verici nokta, hızlı ilerleme senaryosunda en zengin yüzde 10'un servet payının 2030'da yüzde 75'e, 2050'de yüzde 80'e çıkması beklenmesi, bu da servet eşitsizliğini artırabilir. Çözüm önerilerinde, ekonomistlerin yüzde 72'si işçi yeniden eğitimini desteklerken, halk yeniden eğitim, evrensel temel gelir ve iş güvencesini birlikte istiyor. Çalışma, asıl tehdidin iş kaybı değil, büyümenin kimin için olduğu sorusu olduğunu vurguluyor, ancak bu sorunun tartışılmasının zorluğuna dikkat çekiyor.