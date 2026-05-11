Yapay Zeka ve İşgücü Dönüşümü Tartışıldı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yapay zeka ve dijitalleşme bir taraftan verimlilik ve yeni fırsatlar üretirken, diğer taraftan beceri uyumsuzlukları, iş dönüşümü ve sosyal koruma ihtiyacı gibi yeni tartışma alanlarını da beraberinde getirmektedir" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığın faaliyet ve çalışma alanları için oluşturulan Bilim Kurulu, 5'inci kez Bakan Işıkhan'ın başkanlığında toplandı. Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Işıkhan, Bilim Kurulu'nun 5'inci toplantısında Bilim Kurulu üyeleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bilim Kurulumuz, bakanlığımızın çalışma hayatına ilişkin politikalarının bilimsel bir perspektifle değerlendirilmesine, güncel gelişmelerin çok boyutlu biçimde ele alınmasına ve kanıta dayalı politika üretim kapasitemizin güçlendirilmesine önemli katkılar sunmaktadır. Bugün gerçekleştireceğimiz bu toplantının da hem mevcut çalışmalarımıza yön vereceğine hem de önümüzdeki döneme ilişkin yeni politika alanlarını şekillendireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'YOL HARİTASI OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ'

Işıkhan, toplantının ilk bölümünde, Çalışma Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye iş birliğinde hazırlanan 'İşgücü Piyasası ve Kadın İstihdamı Ekseninde Aile Dostu Politikalar' başlıklı raporun sunumunun gerçekleştirileceğini bildirdi. Raporu değerlendiren Bakan Işıkhan, "Söz konusu çalışmayı, yalnızca akademik bir araştırma değil; aynı zamanda politika geliştirme süreçlerimize de katkı sunacak önemli bir yol haritası olarak değerlendiriyoruz. Rapora ilişkin değerlendirmelerinizin ardından ise dijital dönüşüm, yapay zeka teknolojileri ve bunların işgücü piyasaları üzerindeki etkilerini değerlendirme fırsatı bulacağız. Özellikle beceri dönüşümü, mesleklerin geleceği, yeni nesil çalışma modelleri ve sosyal koruma sistemlerinin bu dönüşüme nasıl uyum sağlayacağı gibi başlıkların önümüzdeki dönemin en kritik çalışma alanları arasında yer alacağına inanıyoruz" dedi.

Işıkhan, çalışma hayatının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda teknolojik, demografik ve toplumsal dönüşümlerin etkisi altında yeniden şekillendiğine vurgu yaparak, "Yapay zeka ve dijitalleşme bir taraftan verimlilik ve yeni fırsatlar üretirken, diğer taraftan beceri uyumsuzlukları, iş dönüşümü ve sosyal koruma ihtiyacı gibi yeni tartışma alanlarını da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, dönüşümü yalnızca izleyen değil; yöneten, çalışanı koruyan ve insan odaklı bir yaklaşımı merkeze alan politikalar geliştirmek zorundayız. Bilim Kurulumuzun ortaya koyacağı katkıların, bakanlığımızın önümüzdeki dönem çalışmalarına da önemli bir perspektif kazandıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

