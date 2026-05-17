Yapraklı Göleti: Doğaseverlerin Cenneti
17.05.2026 12:27
Çankırı'nın Yapraklı göleti, ilkbaharda huzurlu doğasıyla doğaseverleri cezbetmeye devam ediyor.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki gölet, ilkbaharda mavi ve yeşilin buluştuğu görüntüsüyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre, ilçe merkezine 1,5 kilometre uzaklıktaki Yapraklı Göleti, yeşil orman dokusu ve sakin atmosferiyle ziyaretçilerine huzurlu bir ortam imkanı sunuyor.

Özellikle hafta sonları bölgeye gelen vatandaşlar, gölet çevresinde yürüyüş yapıp doğayla iç içe vakit geçiriyor.

İlçenin doğal güzellikleri arasında öne çıkan gölet, suyun maviliği ile çevresindeki çam ve meşe ağaçlarının oluşturduğu yeşil örtünün uyumuyla dikkati çekiyor.

Gölet ve çevresinde ilkbaharda oluşan manzara dronla görüntülendi

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Turizm, Güncel, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

