Yaralı Puhu Doğaya Salındı

Samsun'un Bafra ilçesinde vatandaşlar tarafından bitkin ve yaralı halde bulunan puhu, Büyükşehir Belediyesinin veteriner hekimlerince sağlığına kavuşturularak yeniden doğaya salındı.

Vatandaşlar tarafından bulunarak, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yer alan Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesine getirilen puhunun, yapılan klinik ve radyolojik muayenelerinde sağ kanadında kırık tespit edildi.

Nesli tehlike altında olan puhu için, veteriner hekimlerce cerrahi müdahale ve bandaj uygulaması yapıldı.

Tedavinin ardından 3 buçuk ay süren bakım ve iyileşme süreci boyunca puhunun doğal davranışları gözlemlendi.

Yeniden uçma yetisini kazanan puhu, doğaya bırakıldı.