Yargıtay, Selçuk Kozağaçlı'nın hapis cezasını indirdi - Son Dakika
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Yargıtay, Selçuk Kozağaçlı'nın hapis cezasını indirdi

Yargıtay, Selçuk Kozağaçlı\'nın hapis cezasını indirdi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ÇHD ve HHB avukatlarına açılan davada, eski ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın hapis cezasını 10 yıl 15 aya indirerek onadı. Diğer sanık Barkın Timtik'in ise hapis cezası onaylandı.

30.04.2024 11:41
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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ile Halkın Hukuk Bürosu'ndan (HHB) avukatlarına açılan davada, temyiz temyiz incelemesini tamamladı. Buna göre, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı hakkındaki 12 yıllık hapis cezasını 10 yıl 15 aya indirerek onadı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, eski ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve Halkın Hukuk Bürosunda 21 avukat çeşitli hepas cezalarına çarptırılmıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkeminin kararına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Daire, sanıklar Alper Tunga Saral, Avni Güçlü Sevimli, Efkan Bolaç, Gülvin Aydın Savran, Güray Dağ, Metin Narin, Mümin Özgür Gider, Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Oya Aslan, Özgür Yılmaz, Rahim Yılmaz, Selda (kaya) Yılmaz, Serhan Arıkanoğlu, Sevgi (Özer) Sönmez ve Taylan Tanay hakkında verilen kararlar ile Selçuk Kozağaçlı ve Barkın timtik hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu dışında kalan tüm suçlardan istinaf kanun yoluna tabi olduğuna işaret ederek, dosyayı incelemeden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

3. Ceza Dairesi, Selçuk Kozacağılı'ya "terör örgütüne üye olma" suçunda verilen 12 yıllık hapis cezasını 10 yıl 15 aya indirip "düzelterek",  diğer sanık Barkın Timtik hakkındaki 12 yıllık hapis cezalarını onadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yargıtay, Selçuk Kozağaçlı'nın hapis cezasını indirdi - Son Dakika

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