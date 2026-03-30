Yargıtay\'dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik bir davada Yargıtay, emsal niteliğinde bir karara imza attı. Kararla birlikte işverenlerin “Maaşın artmaz” gerekçesiyle primleri eksik yatırma uygulamasına son verildi.

6 YIL ÇALIŞTI, PRİMLERİ EKSİK YATIRILDI

Olayda, emekli olduktan sonra bir iş yerinde 6 yıl boyunca çalışan bir boyacı ustası, sigorta primlerinin bazı aylarda yalnızca 10 gün üzerinden yatırıldığını fark etti. Gerçek çalışma süresi ve ücretinin tespiti için dava açan işçi, ilk derece mahkemesinde haklı bulundu.

İSTİNAF REDDETTİ, YARGITAY BOZDU

İstinaf Mahkemesi ise “Zaten emekli maaşı alıyor, davanın sonucu maaşını artırmayacak” gerekçesiyle davayı reddetti. Dosyanın taşındığı Yargıtay ise bu kararı bozarak işçinin hukuki yararının bulunduğuna hükmetti.

“SİGORTA SADECE MAAŞ DEĞİL” VURGUSU

Yargıtay kararında, sigorta primlerinin yalnızca emekli maaşıyla sınırlı olmadığına dikkat çekti. Kararda, iş kazası ve meslek hastalıklarında sigorta gün sayısının hayati öneme sahip olduğu, ayrıca kıdem ve ihbar tazminatlarının gerçek çalışma süresi üzerinden hesaplanması gerektiği vurgulandı.

KAYIT DIŞI ÇALIŞMAYA GEÇİT YOK

Yüksek mahkeme, yargı yoluyla kayıt dışı çalışmanın meşrulaştırılamayacağını belirterek, eksik prim yatırılmasına karşı açık bir duruş sergiledi.

EMEKLİ ÇALIŞANLARA YENİ HAK

Bu kararla birlikte emekli olup çalışmaya devam eden vatandaşların da sigorta primleri açısından güncel haklarının bulunduğu tescillendi. Eksik prim bildirimi yapılan çalışanlar, dava açarak hem sigorta günlerini tamamlatabilecek hem de tazminatlarını gerçek çalışma sürelerine göre talep edebilecek.