Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 319 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 319 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Siberağ-12' operasyonunda 54 ilde 319 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

19.12.2024 09:48
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince 54 ilde düzenlenen "Siberağ-12" operasyonunda 319 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 54 şehirdeki İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince "yasa dışı bahis" suçuna yönelik "Siberağ-12" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 319 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, ayrıca 5 ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve kripto varlık ile çok sayıda dijital materyalin de ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yasa dışı bahis huzurumuzu bozan bir tuzaktır. Hem kişilerin hayatını hem de toplumsal yapıyı zedeleyerek ekonomik, ahlaki ve sosyal problemlere yol açan yasa dışı bahisle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Yurt dışı merkezli bahis ve sanal kumar altyapısı sağlayan şirketler üzerinden, ülkemizde faaliyet yürüten kripto varlık hizmet sağlayıcılarıyla yasa dışı bahis sitesi için altyapı hizmeti satın almak amacıyla 'kripto varlık transferi yapmak' suçundan savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 319 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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