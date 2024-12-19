Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 319 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 319 Şüpheli Yakalandı

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 319 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 54 ilde düzenlenen 'Siberağ-12' operasyonlarında 319 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sırasında yasa dışı bahis suçuna ilişkin çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabanca ve kripto varlık ele geçirildi.

19.12.2024 09:38  Güncelleme: 09:39
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik 54 ilde düzenlenen 'Siberağ-12' operasyonlarında, 319 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik 54 ilde 'Siberağ-12' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Operasyonlarda 319 şüphelinin yakalandığını, 5 ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve kripto varlık ile dijital materyalin ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, "Şüphelilerin; yurt dışı merkezli bahis ve sanal kumar altyapısı sağlayan şirketler üzerinden, ülkemizde faaliyet yürüten kripto varlık hizmet sağlayıcılarıyla; yasa dışı bahis sitesi için alt yapı hizmeti satın almak amacıyla 'Kripto varlık transferi yapmak' suçundan savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" dedi. Cumhuriyet başsavcılıkları ve polisi tebrik eden Yerlikaya, "Yasa dışı bahis huzurumuzu bozan bir tuzaktır. Hem kişilerin hayatını hem de toplumsal yapıyı zedeleyerek ekonomik, ahlaki ve sosyal problemlere yol açan yasa dışı bahisle mücadelemiz aralıksız devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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