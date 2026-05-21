Yasa Dışı Bahiste 122 Gözaltı, 87 Tutuklama
Yasa Dışı Bahiste 122 Gözaltı, 87 Tutuklama

21.05.2026 10:04
Batman merkezli operasyonda 122 şüpheli gözaltına alındı, 87'si tutuklandı. 19,3 milyar TL işlem hacmi belirlendi.

BATMAN merkezli 17 ilde, yasa dışı bahis ve sanal kumar soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 122 şüpheliden 87'si tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 19,3 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinden elde edilen suç gelirlerinin çeşitli banka hesapları aracılığıyla kripto para hesaplarına aktarılıp aklandığı tespit edildi. Teknik ve mali incelemelerde, 143 şüphelinin banka hesaplarında yaklaşık 19 milyar 300 milyon TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda 18 Mayıs'ta şüphelilerin yakalanmasına yönelik Batman merkezli 17 ilde 200 ekip ve 700 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden 122'si gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 87'si, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüphelilerden 34'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 şüphelinin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

