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Yasa dışı balık avcılığına bin 250 kilo istavrit el konuldu - Son Dakika
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Yasa dışı balık avcılığına bin 250 kilo istavrit el konuldu

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde, Karadeniz ve Marmara Denizi'nde yasa dışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik bin 250 kilo istavrite el konuldu. Bir tekneye ise 74 bin 511 lira para cezası kesildi.

Yasa dışı balık avcılığına bin 250 kilo istavrit el konuldu
14.12.2023 - 13:37,
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İSTANBUL İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Karadeniz ve Marmara Denizi'nde yasa dışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik denetimde, bin 250 kilo istavrite el konuldu. Bir tekneye ise 74 bin 511 lira para cezası kesildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, dün, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı T. C.S.G - 906 Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile beraber Karadeniz ve Marmara Denizi'nde yasadışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik su ürünleri denetimi yapıldı. Denetimde, boy yasaklarına aykırı avlandıkları tespit edilen bin 250 kilo istavrit, el konularak sosyal yardım kuruluşlarına bağışlandı. Bir ticari tekneye ise 74 bin 511 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Yasa dışı balık avcılığına bin 250 kilo istavrit el konuldu - Son Dakika
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