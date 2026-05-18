Yasal Kumar Bağımlılık Yapar

18.05.2026 15:39
Yeşilay Genel Başkanı Dinç, kumarın yasal ya da yasa dışı olmasının bağımlılık yaratacağını belirtti.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmaların önemine dikkati çekerek, "Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak biz yasal ve yasa dışı kumar diye bir ayrımın olduğuna inanmıyoruz. Yasa dışı kumar nasıl bağımlılık yapıyorsa, yasal kumar da aynı şekilde bağımlılık yapıyor." dedi.

Dinç, kentte Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ziyareti sonrası düzenlenen basın toplantısında, Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 106 yıldır bağımlılıkla mücadele ettiklerini söyledi.

Yeşilayın tek gündeminin bağımlılıkla mücadele olduğunu belirten Dinç, "Türkiye Yeşilay Cemiyetimizin bir tane gündemi var. Başka hiçbir gündeme dağılmıyoruz. Tek bir meselemiz var. O da hiçbir insanımız bağımlı olmasın. Çünkü bağımlılık meselesini bağımsızlık meselesi olarak ele alıyoruz." diye konuştu.

Dinç, Türkiye genelinde 81 ilde, 120 şube, 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi, 188 Genç Yeşilay ve 65 spor kulübüyle faaliyet yürüttüklerini anlattı.

Samsun'u bağımlılıkla mücadele çalışmaları açısından önemsediklerini belirten Dinç, "Samsun'da olan sadece Samsun'u etkilemiyor. Başta yakın şehirler olmak üzere bütün bir bölgeyi, bütün bir ülkeyi etkileme potansiyeline sahip. Bu iyi anlamda da öyle, kötü anlamda da öyle." ifadelerini kullandı.

Samsun'daki YEDAM'a yapılan başvurular arasında tütün bağımlılığının öne çıktığına işaret eden Dinç, tütün bağımlılığının hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

Dinç, "Tütün bağımlılığının normalleştirildiği, daha kabul gördüğü bir dönemden geçiyoruz. 'Bununla uğraşmayın, çok daha sıkıntılı bağımlılıklar var' deniyor. Halbuki bu memlekette her yıl 120 bin insanımızı tütüne bağlı hastalıklardan dolayı kaybediyoruz. Hiçbir bağımlılıkta bu kadar büyük kaybımız yok." diye konuştu.

Kumar bağımlılığının da Türkiye'nin önemli sorunlarından biri olduğunu belirten Dinç, kumar endüstrisinin özellikle çocuklara ve gençlere farklı mecralar üzerinden ulaşmaya çalıştığına dikkati çekti.

Dinç, şunları kaydetti:

"Kumar endüstrisi insanımızın, özellikle de çocuklarımızın, gençlerimizin karşısına onların sıkça girdiği kanallardan, mecralardan ulaşmaya çalışıyor. Futbol üzerinden, spor üzerinden, sinema üzerinden, oyunlar üzerinden ulaşmaya çalışıyor ve kılık değiştirerek ulaşmaya çalışıyorlar. Bahis diyorlar, şans diyorlar, talih diyorlar. Halbuki adını doğru koymak lazım. Şans değil, talih değil, bahis değil. Bu iş kumardır."

Bağımlılığın yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorun olduğunu anlatan Dinç, "Bağımlılık bir kişinin, bir ailenin problemi değildir. Bütün bir toplumun problemidir. Sadece bir kişinin fiziksel, psikolojik, ruhsal sürecini etkilemez. Bütün bir toplumun asayiş başta olmak üzere birliğini, beraberliğini, düzenini ve güvenini ciddi anlamda etkiler." dedi.

Dinç, bağımlılıkların ekonomik etkisine ilişkin rapor hazırladıklarını belirterek, "Her yıl 75 milyar dolar para kaybediyoruz bağımlılıklara. Bu 75 milyar doları bağımlılıklara kaybetmesek, ülkemize kaynak olarak aktarılsa, ne kadar problemimizin çözüleceğini sizlerin takdirine bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Samsun'da madde bağımlılığı başvurularının da bulunduğunu anlatan Dinç, özellikle yeni nesil maddelere karşı gençlerin bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Dinç, "Samsun'da özellikle yeni nesil maddelerle alakalı ciddi bir risk var. Bildiğimiz klasik maddeler var, bir de yeni nesil maddeler var. O yeni nesil maddeler çok daha yıkıcı, çok daha zararlı, kişiyi kısa sürede tüketen maddeler. Bu konuda gençlerimizi bilgilendirmek ve onlara ulaşmak noktasında daha yoğun çalışmalar yapmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadelede asıl hedefin bağımlılık ortaya çıkmadan önce müdahale etmek olduğunu belirten Dinç, koruyucu ve önleyici çalışmaların önemine değindi.

Dinç, "Israrla durduğumuz bir şey var. O da bağımlılık ortaya çıkmadan önce ona müdahale etmek. Yani çocuklarımızı, gençlerimizi korumak, insanımızın ihtiyaç duyduğu bilgiyi sağlamak, çocuklarımıza ve gençlerimize ihtiyaç duyduğu becerileri kazandırmak." diye konuştu.

Basın toplantısının soru cevap bölümünde kumar ve bahis reklamlarına ilişkin soruyu yanıtlayan Dinç, yasal ve yasa dışı kumar ayrımı yapmadıklarını dile getirdi.

"Yasal kumar da bağımlılık yapar"

Dinç, "Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak biz yasal ve yasa dışı kumar diye bir ayrımın olduğuna inanmıyoruz. Yasa dışı kumar nasıl bağımlılık yapıyorsa, yasal kumar da aynı şekilde bağımlılık yapıyor. Dolayısıyla bizim için kumar kumardır, yasal ya da yasa dışı olması fark etmez." ifadelerini kullandı.

Kumara erişim kanallarının daraltılması gerektiğini vurgulayan Dinç, şöyle devam etti:

"Her fırsatta, her yerde, her mekanda insanın kumar oynayabilmesi riski çok artırıyor. Alışveriş sitelerinde kumar oynanması, cep telefonu operatörlerinin böyle imkanlar sağlaması, kumar sitelerinin çok hızlı ve kolay ulaşılabilir olması büyük risk barındırıyor."

Dinç, kumar reklamlarının özendirici etkisine dikkati çekerek, "Kumar reklamlarının kumara bulaşmakta oldukça büyük etkiye sahip olduğunu görüyoruz. Biz istiyoruz ki tamamen yasaklansın kumar reklamları. Aynı alkolün reklamının yasak olduğu gibi, tütünün reklamının yasak olduğu gibi kumarın da reklamı yasak olsun istiyoruz." dedi.

Kamu bankalarının mobil uygulamalarında kumar oynama imkanının kaldırılması için girişimde bulunduklarını ve bunun kaldırıldığını ifade eden Dinç, özel bankaların da bu konuda sorumluluk almasını beklediklerini söyledi.

Dinç, bahis ifadesinin de kumarın adını değiştirmediğini belirterek, "Biz bahis demiyoruz, kumar diyoruz. Adı bahis de olsa, şans da olsa, talih de olsa bunlar kumardır. Bu süreçlerin özellikle sporda çocukların karşısına çıkmasının çok tehlikeli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Mehmet Dinç, daha sonra Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Eğitimciler Buluşması"na katılarak burada eğitimcilere seslendi.

Kaynak: AA

