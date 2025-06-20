Yaşar Güler Malatya'da 2'nci Ordu'yu Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malatya'daki 2'nci Ordu Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile gittiği Malatya'da, 2'nci Ordu Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.