Yaşlı Çiftin Katilinde Ağır Ceza - Son Dakika
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Yaşlı Çiftin Katilinde Ağır Ceza

09.06.2026 15:39
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Kayseri'de camiden dönen yaşlı çifti av tüfeğiyle öldüren sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde camiden evlerine dönen yaşlı çifti av tüfeğiyle öldüren ve olay yerinden kaçtığı atın nal izinden tespit edilen sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Murat Günek, maktul Fahri ve Gülhanım Baktır'ın oğlu Asım Baktır, kızları Muhlise Özdemir, Fatma Dağlı ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek Günek'in maktul Fahri Baktır yönünden "tasarlayarak kasten öldürme", maktul eşi Gülhanım Baktır yönünden ise "bir suçu gizlemek amacıyla kadına karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan sanık Günek, olaydan uzaktan ve yakından ilgisinin olmadığını iddia etti.

Mütalaayı kabul etmediğini belirten Günek, "Olay günü davaya konu olan montun bulunmasını istiyorum. Mont bulunmuş olsaydı burada olmazdım. Fotoğraflara baktım, inceledim. Fotoğraflardaki at ile benim atım farklı. Diğer atın kuyruk kısmı sivri ve rengi farklı. Benim atımın yelesi ile diğer atın yelesi farklı. Hayvancılıkla uğraşır ve hayvanları çok severim. Benim memur çocuklarım var. Yaşlı insanlarla ne işim olacak. Bu olayla uzaktan yakından ilgim yok." diye konuştu.

Uzun süredir cezaevinde olduğunu söyleyen Günek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Maktul çiftin oğlu Asım Baktır, kızları Muhlise Özdemir ve Fatma Dağlı da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti Günek'e maktul Fahri Baktır yönünden "tasarlayarak kasten öldürme", Gülhanım Baktır yönünden ise "bir suçu gizlemek amacıyla kadına karşı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Merkez Hacılar ilçesinde 2 Ekim 2025'te camiden çıkan Fahri ile eşi Gülhanım Baktır evlerinin önünde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, özel ekip oluşturan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, atla gelen şüpheli Günek'in yaşlı çifti öldürdükten sonra yine aynı atla kaçtığını olay yerindeki nal izinden tespit etmişti.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Kayseri, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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