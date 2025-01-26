Yaşlı Kadın Huzurevine Yerleştirildi

Çorum'da, yakınlarının hastaneden almaya gelmediği yaşlı kadın, ikna edilerek huzurevine yerleştirildi.
Alınan bilgiye göre, Miyase A'nın (91) Karadona köyündeki evinde rahatsızlanması üzerine köy sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İhbar üzerine köye sevk edilen sağlık ekibi, Miyase A'yı evinden alarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Burada tedavisi tamamlandıktan sonra sağlık ekipleri, yakınlarını telefonla arayarak Miyase A'yı hastaneden almalarını istedi.
Yakınlarından olumsuz yanıt alan hastane görevlileri, Miyase A'yı kentteki bir huzurevine yerleşmesi konusunda ikna etti.
Polisler tarafından hastaneden alınan yaşlı kadın, kentteki bir huzurevine yerleştirildi.
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