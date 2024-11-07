Yaşlı Kadına Çarpan Sürücüye Yasaklar

Güncel

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde aracıyla yaşlı kadına çarparak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanacak.

İlçeye bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nde gece saatlerinde yerde hareketsiz yatan kadını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Emir Korde (74) olduğu belirlenen yaralıyı ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hayati tehlikesi bulunan kadın, daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, Korde'ye 16 VV 251 plakalı aracın çarptığını belirledi.

Kadına aracıyla çarparak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ???????mahalle muhtarı Orhan Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Orhan Ç'ye, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı verildi.