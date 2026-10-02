Yaşlılar Günü\'nde Güdül Kaymakamı Akar, yaşlıları evlerinde ziyaret etti

Yaşlılar Günü'nde Güdül Kaymakamı Akar, yaşlıları evlerinde ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yaşlılar Günü kapsamında Güdül Kaymakamı Naim Akar, ilçe sakinlerine ziyaret gerçekleştirdi. Kaymakamlığın açıklamasına göre Akar, yaşlıların evlerine konuk olup sağlıklı ömür temennisinde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.
Güdül Kaymakamı Naim Akar, Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçe sakinlerini ziyarette bulundu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar, yaşlıları evlerinde ziyarette bulunarak, "sağlıklı ömürler" dileklerinde bulundu.
Akar, vatandaşlarla da sohbet etti.???????
Kaynak: AA
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