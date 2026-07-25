Yaşlılara Destek İçin İzleme Sistemi - Son Dakika
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Yaşlılara Destek İçin İzleme Sistemi

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Bakan Göktaş, 32 bin 203 haneye ulaşarak yaşlıların bakımını güçlendirdiklerini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Merkezi İzleme Sistemi üzerinden 955 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıyla öz bakım gereksinimlerini karşılamakta güçlük çeken yaşlıların bulunduğu 32 bin 203 haneye ulaştıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Ekim 2025'te hayata geçirilen Merkezi İzleme Sistemiyle, sosyal hizmet ağlarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Sosyal Risk Haritası ve "Çocuklar Güvende" uygulamasıyla entegre ilerleyen sistemle riskleri erkenden tespit ettiklerini, saha ve hane ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Merkezi İzleme Sistemi üzerinden 955 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızla, öz bakım gereksinimlerini karşılamakta güçlük çeken yaşlılarımızın bulunduğu 32 bin 203 haneye ulaştık. Ebeveyn kaybı yaşayan 23 bin 545 öksüz ve yetim çocuğumuzu ziyaret ettik. Tespit ettiğimiz vakalar doğrultusunda, 3 bin 551 vakayı Sosyal Hizmet Merkezlerimize, 329 vakayı Milli Eğitim Bakanlığımıza, 273 vakayı ise İŞKUR'a bildirdik. Aile ve Nüfus On Yılı'nda hanelerimizin refahı ve mutluluğu için çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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