Yaşlılık Çalıştayı Niğde'de Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yaşlılık Çalıştayı Niğde'de Toplandı

14.08.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de düzenlenen çalıştay, yaşlıların sosyal hizmet sorunlarına çözümler üretecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının öncülüğünde düzenlenecek 2. Yaşlılık Şurası öncesi, Niğde'de "İl Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda çalıştayın açılışında konuşan Vali Cahit Çelik, çalıştayın kent için önemli bir toplantı olduğunu söyledi.

Ülkedeki nüfus artışının yavaşladığına dikkati çeken Çelik, "Türkiye artık yüzde 10,62'si yaşlı olarak kabul ettiğimiz bir nüfustan oluşuyor. Daha önce nüfusu genç ve dinamik bir ülkeydi ama maalesef bu anlamda demografimiz değişiyor. Sizlerin de katılımı ve görüşleriyle yaşlı vatandaşlarımızın sosyal ve kamusal hizmetleri alırken yaşamış oldukları sıkıntıları ele almak, bunlara daha iyi çözüm bulmak anlamında bu çalıştayı yapıyoruz. Önemli olan insanın hayatını kaliteli bir şekilde yaşaması. Devlet olarak yaşamı, vatandaşlarımız için daha kolay kılabilmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Nurettin Kesler de yaşlıların yaşam kalitesini arttırmak, sorunlarını çözmek ve onlara güzel bir gelecek sunmanın devletin asli görevleri olduğunu belirtti.

Çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kesler, "Bu çalıştayda ulu çınarlarımıza sunulacak sağlık hizmetleri, sosyal destek mekanizmaları, ekonomik güvence, barınma olanakları, kültürel ve sosyal hayata katılım gibi konular çok boyutlu ele alınacaktır. Alanında uzman katılımcılarımızın görüş ve önerileriyle çözüm odaklı bir yol haritası belirlenecektir. Amacımız, yalnızca sorunları tespit etmek değil, somut ve uygulanabilir çözümler üretmektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşlılık Çalıştayı Niğde'de Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Türk futbolunda yeni dönem Kayıtlar 5 yıl saklanacak Türk futbolunda yeni dönem! Kayıtlar 5 yıl saklanacak
Candan Erçetin’den ’’en seksi kadınlar’’ listesi isyanı: Büyük utanç duydum Candan Erçetin'den ''en seksi kadınlar'' listesi isyanı: Büyük utanç duydum
MEB’den 81 ildeki özel okullara “sıkı denetim“ talimatı MEB'den 81 ildeki özel okullara "sıkı denetim" talimatı
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
Ünlü oyuncuya şok Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı Ünlü oyuncuya şok! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
Güle güle Zaniolo Transferi duyurdular Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor

11:02
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun “Sigarasız şehir olacak“ dediği ilimiz
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
10:35
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu’nu zora sokacak mahkeme kayıtları
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu'nu zora sokacak mahkeme kayıtları
08:47
Özel saat 12.00’de ne açıklayacak İşte kulislerde konuşulan konu
Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
14:59
Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı
Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı
14:50
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
14:44
Çanakkale’de yine orman yangını Kaz Dağları tehdit altında
Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında
14:40
Arda Turan yine bildiğiniz gibi
Arda Turan yine bildiğiniz gibi
14:30
Aracını engelli alanına park eden ABD Başkan Yardımcısına köylülerden tepki
Aracını engelli alanına park eden ABD Başkan Yardımcısına köylülerden tepki
14:27
SGK’dan müjde Artık o emekliler de promosyon alacak
SGK'dan müjde! Artık o emekliler de promosyon alacak
14:22
Atılan manşetleri görmeniz lazım Bütün dünya Fenerbahçe’yi konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
14:18
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
14:10
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 11:57:36. #7.13#
SON DAKİKA: Yaşlılık Çalıştayı Niğde'de Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.