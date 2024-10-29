Yassıtepe'de 5 Bin Yıllık Buluntular - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yassıtepe'de 5 Bin Yıllık Buluntular

Yassıtepe\'de 5 Bin Yıllık Buluntular

İzmir Yassıtepe'deki kazılarda bronz iğneler ve ağırşaklar bulundu; metal işçiliği kanıtlandı.

29.10.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Yassıtepe Höyüğü'ndeki kazılarda, saçları toplamakta ve elbiseleri iliklemede kullanılan 4 ila 5 bin yıllık bronz (tunç) iğneler ile pişmiş topraktan ağırşaklar bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Tuncun, bakırın içine arsenik malzemeyi katarak sert bir malzeme üretiyorlar. Bu da metal işçiliğini, dökümünü bildiklerini gösteriyor. Bu Yassıtepe'nin, 5 bin yıl önceden itibaren metalin döküldüğü atölyelerin de olduğu bir yer olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki yürütülen kazılarda yeni sezon çalışmaları sürüyor. Yassıtepe'de süren kazılarda bu yıl bronz iğneler ile pişmiş toprak malzemeden ağırşaklar bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Yeşilova kazıları çalışmalarının bir bölümü de Yassıtepe olarak adlandırılan alanda gerçekleşiyor. Burası, 5 bin yıl önceden itibaren özellikle de kentin ilk kentsel yerleşim alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bu alanda yürüttüğümüz çalışmalarda çok orijinal ve metale ilişkin bulgularla karşılaşıyoruz. Bu yıl çok miktarda saç iğnesi bulduk. Başlardaki topuzda kullanılıyor. Aynı zamanda elbiseleri iğneleyerek ilikleme için kullanıyorlar. Daha çok kadınlar takı gibi kullanıyorlar" dedi.

'İĞNELERİN BİR KISMI 5 BİN YILLIK'

Yeşilova kazılarında bulunan sürme kalemleri gibi bulgulardan kadınların güzelliklerine önem verdiklerini bildiklerini belirten Derin, "Aksesuar olarak bu tunçtan yapılmış saç iğneleriyle bu geleneği devam ettirdiğini görüyoruz. Tuncun, bakırın içine arsenik malzemeyi katarak sert bir malzeme üretiyorlar. Bu da metal işçiliğini, dökümünü bildiklerini gösteriyor. Bu Yassıtepe'nin, 5 bin yıl önceden itibaren metalin döküldüğü atölyelerin de olduğu bir yer olduğunu ortaya koyuyor. Bulunan iğnelerin bir kısmı 5 bin, bir kısmı 4 bin yıllık. Aynı zamanda ağırşak dediğimiz küçük nesneler de bulduk. Bunlar da kadının, günlük yaşam içinde kullanacağı iplerin yapımında kullanıyorlar. Üzerlerindeki desenlerden anlaşıldığı üzere bunları da takı gibi yapmışlar. Pişmiş topraktan yapmışlar. Bunlar da 5 bin yıllık" diye konuştu.

Yeşilova ve Yassıtepe'te yapılan geçmiş kazılarda, üst üstüne 9 köy gün yüzüne çıkarılmıştı. Yine geçmiş kazılarda binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntı bulunmuştu.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Zafer Derin, Bornova, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yassıtepe'de 5 Bin Yıllık Buluntular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 01:33:13. #1.13#
SON DAKİKA: Yassıtepe'de 5 Bin Yıllık Buluntular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.