Yatağan'da Yangın: 4 Şüpheli Tutuklandı

14.03.2026 01:03
Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangınla ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlçede 5 Mart'ta Turgut Mahallesi'nde çıkan yangında Asım Kasap (87) ile eşi Nazire Kasap'ın (76) hayatını kaybetmesinin ardından, jandarma ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan Busenaz K. (26) ile eşi Kürşat K. (29), E.G, U.K, Ü.K. ve S.K'nin işlemleri tamamlandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve komandolar, Yatağan Adliyesi çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında çok sayıda jandarma aracıyla adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 6 şüpheliden Busenaz K. ile eşi Kürşat K, E.G. ve U.K. tutuklanırken, Ü.K. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Turgut Mahallesi'nde 5 Mart'ta ahşap evde çıkan yangında Nazire Kasap olay yerinde, Asım Kasap ise kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

JASAT ekiplerinin yürüttüğü detaylı incelemede yangının doğal yollardan çıkmadığının belirlenmesi üzerine, maktullerin torunu olan şüpheli Busenaz K. ile eşi Kürşat K. yurt dışına çıkmak üzere bulundukları İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı.

Operasyon kapsamında yaşlı çiftin oğlu Ü.K, gelini S.K. ve E.G. ile U.K. de gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan Busenaz K. ile eşi Kürşat K, suçlarını itiraf etmiş ve yangın çıkardıkları evde yer gösterme yapmıştı.

Şüphelilerin, evden çaldıkları bir miktar altını bozdurup dolar aldıkları ve bunların da güvenlik güçlerince ele geçirildiği öğrenilmişti.

Soruşturmada elde edilen kamera kayıtlarından da şüpheli Kürşat K. ve Busenaz K'nin olaydan hemen önce akaryakıt istasyonundan pet şişeyle benzin aldığının da belirlendiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
