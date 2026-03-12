Yatağan'da Yangın Soruşturmasında 6 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yatağan'da Yangın Soruşturmasında 6 Gözaltı

12.03.2026 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Yatağan'da çiftin yangınla ölümünden sonra torun ve ailesi dahil 6 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, Nazire Kasap (76) ve eşi Asım Kasap'ın (87) hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 6'ya çıktı. Çiftin oğlu, gelini ve torununun da bulduğu şüphelilerin evdeki altınları aldıktan sonra benzin dökerek yangını çıkardıkları belirlendi.

Turgut Mahallesi'nde Nazire-Asım Kasap çiftine ait müstakil evde, 5 Mart'ta saat 01.00 sırlarında yangın çıktı. Komşularının, ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, içerde mahsur kalan Kasap çiftini kurtarmak için çalışma başlattı. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından içeri giren itfaiye ekipleri Nazire Kasap'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaralı olduğu belirlenen eşi Asım Kasap ise ambulansla Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kasap da kurtarılamadı. Kasap çifti yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. Ekipler, yangının, Kasap çiftinin torunu B.K. ile eşi K.K. tarafından çıkarıldığını belirledi. Haklarında gözaltı kararı verilen çift, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandı. İki şüphelinin ifadelerinden yola çıkılarak çiftin oğlu Ü.K. eşi S.K. ve Emre G. de JASAT ekiplerince evlerinde gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, K.K. ve B.K. çiftinin çaldıkları altınları Ankara'da buluşup, birlikte kuyumcuda bozdurdukları iddia edilen arkadaşları Uğur K.'yi de yakaladı. Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Yatağan, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yatağan'da Yangın Soruşturmasında 6 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland’da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu Tayland'da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu
Kızdıracak tahmin Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın tur şansı için yüzde verdi Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
TürkAkım ve Mavi Akım’a iki haftada 12 saldırı TürkAkım ve Mavi Akım'a iki haftada 12 saldırı
İstanbul’da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti İstanbul'da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti
Süper Lig’de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti Süper Lig'de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti
32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor 32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor

15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
15:38
CHP’li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
15:08
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
15:00
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
14:33
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 16:05:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Yatağan'da Yangın Soruşturmasında 6 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.