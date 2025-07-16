Yatağan\'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Nebiköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 helikopter, 23 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer ve 132 orman işçisi sevk edildi.
Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda kontrol altına alınan yangında 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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