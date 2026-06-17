Yatağan MYO 2025-2026 Mezuniyet Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yatağan MYO 2025-2026 Mezuniyet Töreni

Yatağan MYO 2025-2026 Mezuniyet Töreni
17.06.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yatağan MYO'da 2025-2026 mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yatağan Meslek Yüksekokulu (MYO) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, Yatağan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Başar Duruş, Mikroman Maden Mali İşler Direktörü Onat Önsel, Yatağan MYO Müdürü Doç. Dr. Ahmet Deniz Baş, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Tonguç ile akademik ve idari personel katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, okul birincisi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrencisi Sevgi Sungur mezunlar adına konuşma yaptı.

Yatağan MYO Müdürü Doç. Dr. Ahmet Deniz Baş da konuşmasında mezun öğrencilere yeni yaşamlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından bölümlerini dereceyle tamamlayan öğrencilere başarı belgeleri protokol üyelerince verildi.

Daha sonra öğrenciler bölümler halinde sahneye davet edilerek diplomalarını akademisyenlerin elinden aldı.

Tören, mezunların geleneksel kep atma seremonisinin ardından sona erdi.

Öğrenciler mezuniyet sevincini aileleri ve arkadaşlarıyla paylaştı.

Kaynak: AA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yerel Haberler, Yatağan, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yatağan MYO 2025-2026 Mezuniyet Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Hastaneye giderken GBT kontrolünde ’ölü’ olduğunu öğrendi Hastaneye giderken GBT kontrolünde 'ölü' olduğunu öğrendi
4 kişiyi öldürüp intihar eden uzman çavuş hayatını kaybetti 4 kişiyi öldürüp intihar eden uzman çavuş hayatını kaybetti
Mardin’de peyzaj çalışmasında yazılı tarihi kitabeler bulundu Mardin'de peyzaj çalışmasında yazılı tarihi kitabeler bulundu
Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı
Gören aile binası sansa da içerisi çok başka Ekipler bile inanamadı Gören aile binası sansa da içerisi çok başka! Ekipler bile inanamadı

15:27
Kuralar çekildi RAMS Başakşehir’in Avrupa’daki rakibi belli oldu
Kuralar çekildi! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu
14:38
Bahçeli’nin “Yanındayız“ dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
Bahçeli'nin "Yanındayız" dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
14:18
G7 zirvesine geç kalan Trump’tan bomba tepki: Patron benim
G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim
14:17
“Defterden sildim“ dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu’na destek geldi
"Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi
14:09
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
13:57
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 15:56:03. #7.12#
SON DAKİKA: Yatağan MYO 2025-2026 Mezuniyet Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.