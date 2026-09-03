Yatırım teşvik mevzuatı güncellendi, Öncelikli finansman için 100 milyon lira şartı - Son Dakika
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Yatırım teşvik mevzuatı güncellendi, Öncelikli finansman için 100 milyon lira şartı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yatırım projelerinin stratejik öncelik ve teknik değerlendirmesine ilişkin tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yatırım projelerinin stratejik öncelik ve teknik değerlendirmesine ilişkin mevzuatta değişikliğe gidildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, aracı bankalara finansman başvurusu öncesinde Bakanlıktan öncelikli finansman belgesi almak üzere yapılacak başvurular, imalat sanayisine yönelik teşvik belgesi sahibi olan yatırımcılarca yapılabilecek.

Finansman programından yararlanmak isteyen yatırımcılar, Bakanlık değerlendirmesinin ardından Bakanlıktan alacakları TSP belgesi veya öncelikli finansman belgesiyle aracı bankaya finansman başvurusu yapabilecek.

Düzenlemeyle AR-GE harcamaları dahil öngörülen toplam yatırım tutarının, TSP belgesine yönelik başvurularda en az 1 milyar lira, öncelikli finansman belgesine yönelik yapılacak başvurularda ise en az 100 milyon lira olması şartı aranacak. Ayrıca, TSP belgesi için yapılan başvurularda, son verilen mali yıl bilançosunda yer alan özkaynak ya da ödenmiş sermaye tutarının en az 50 milyon lira olması gerekecek.

Finansman başvurusu öncesinde yatırım projesine ilişkin Bakanlık TSP belgesine yönelik başvurular, teknik komite tarafından puanlanacak ve başvuru sahibine bildirimde bulunulacak.

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yatırım teşvik mevzuatı güncellendi, Öncelikli finansman için 100 milyon lira şartı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yatırım teşvik mevzuatı güncellendi, Öncelikli finansman için 100 milyon lira şartı - Son Dakika
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