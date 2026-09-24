Yavuzyılmaz, soruşturmada 14 tutuklama sonrası SPK ve Takasbank için inceleme istedi - Son Dakika
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Yavuzyılmaz, soruşturmada 14 tutuklama sonrası SPK ve Takasbank için inceleme istedi

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Yavuzyılmaz, soruşturmada 14 tutuklama sonrası SPK ve Takasbank için inceleme istedi
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YENİ Partili Deniz Yavuzyılmaz, 17 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı fon soruşturmasında SPK, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank yöneticilerinin incelenmesini istedi. Yavuzyılmaz, tutuklamaları “AKP'nin bir göz boyaması” olarak nitelendirip “Bu oyunu bozmak zorundayız” dedi.

(ANKARA)- YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Fon soruşturması" kapsamında 14 şüphelinin tutuklanmasının ardından, ilgili dönemde görev yapan SPK üyeleri ile Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank yöneticilerinin incelenmesi çağrısında bulundu. Yavuzyılmaz, "Bu oyunu bozmak zorundayız" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Fon soruşturması" kapsamında 17 şüpheliden 14'ünün tutuklanması, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmesinin ardından YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavuzyılmaz şunları kaydetti:

"Fon vurgunu konusunda yapılan tutuklamalar, AKP'nin bir göz boyamasıdır.

AKP'nin planına göre tutuklananlar en fazla genel seçimlere kadar içeride tutulup, eğer seçimi AKP kazanırsa genel seçimden hemen sonra serbest bırakılacaklardır. Çünkü bu fon vurgununa dahil olan siyasi ayağın kimler olduğunu bu kişiler biliyor. Tutuklananlar, fon vurgununa karışan siyasi ayağı bildikleri sürece de kendilerini güvence altına almışlar demektir.

Manipülasyon sürecinde hisse alıp satan bürokratlar, onları bilenler tarafından ifşa edilebilecekleri için şu anda gizli bir şantaj altındalar. Bu oyunu bozmak zorundayız.

O nedenle soruşturmanın selameti için Tera şirketinin manipülatif kapalı fonunun oluşturulması ve halka arz edilmesinden bugüne kadar geçen süredeki izinleri veren ve görevde olan tüm SPK üyeleri ya istifa etmelidir ya da mevcut koşullarda görevden alınabilmeleri için derhal bir kanun değişikliği yapılmalıdır.

Ayrıca bu süreçte görevde olan Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank yönetim kurulu üyeleri derhal görevden alınmalıdır. Soruşturma boyunca bu üyeler kamudaki diğer görevlerinden de el çektirilmelidir.

Bir gün değil, bir ay değil, tam beş yıl boyunca bu devasa fon vurgunu süresince tüm uyarılara rağmen uyuyan veya uyuyor numarası yapan bu yönetim kurulu üyelerinin HTS kayıtları incelenmelidir. Fon yöneticileriyle baz verip vermedikleri araştırılmalıdır. Mal varlıkları tedbiren dondurulmalıdır. Kendilerinin, eşlerinin, çocuklarının ve çevrelerinin hesap hareketleri incelenmeli; mal varlıklarında olağandışı artışlar olup olmadığı tespit edilmelidir. Maaşlarıyla uyumsuz mal varlığı artışları varsa soruşturulmalı, görevi ihmal isnadıyla derhal bir iddianame hazırlanmalıdır.

Devletin itibarı, soruşturmanın selameti ve tüm mağdurların hakkını arayabilmesi için bu adımların atılması şarttır."

Kaynak: ANKA
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