Yaya Çarpan Sürücü Tutuklandı

Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 1 yayanın ölümüne, 1 yayanın da yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Yıldız Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan F.Z.K. (21) ve S.Ş. (22), bir otomobilin kendilerine çarpması sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan F.Z.K. hayatını kaybetti.

Polis ekipleri araç sürücüsü B.G'yi (31) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen sürücü, "taksirle öldürme" suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Otomobilin yayalara çarptığı anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.