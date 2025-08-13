Yaya Geçidinde Kaza: Kadın Ağır Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobilin yaya geçidinde çarptığı kadın ağır yaralandı.
B.Ç. idaresindeki 59 ZP 678 plakalı otomobil, Kurtuluş Caddesi'nde yaya geçidinden arkadaşlarıyla yolun karşısına geçmeye çalışan F.D.A'ya çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan F.D.A, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü B.Ç, ifadesi alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
