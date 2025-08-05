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Yayaya Çarpma Kazaları Artıyor

Yayaya Çarpma Kazaları Artıyor
05.08.2025 10:09
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Yayaya çarpma kazaları 2023'te 18 bin 987'ye ulaştı, sürücü ve yaya kusurları sorun yarattı.

TRAFİKTE ölümlü-yaralanmalı kazaların oluş türlerine göre 'yayaya çarpma', 18 bin 987 kazayla ikinci sırada yer aldı. Yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek nedenlerinden yaşanan 1956 kaza 'sürücü kusuru'ndan, ölümlü- yaralanmalı 12 bin 865 kaza da 'yaya kusuru'ndan meydana geldi.

Ülke genelinde son yıllarda trafikte yayalara yönelik tedbir ve bilinçlendirme faaliyetleri artmasına rağmen 'yayaya çarpma' türündeki ölümlü-yaralanmalı kaza sayısında azalma yaşanmadı. Cadde ve bulvarlarda yaya geçitlerinin, trafik işaret ve uyarı levhalarının arttığı, 'yaya öncelikli' trafik uygulamaları ile kampanyalarının gerçekleştirildiği kentlerde yaşanan kaza sayısındaki artış sürdü. Yaya geçidinde yayaya öncelik tanımayan sürücü kusurlarının yanı sıra, trafik işaretlerine uymayan yayalar da çok sayıda kazaya neden oldu.

'YAYAYA ÇARPMA' ARTTI

2019'da yayaya çarpma şeklinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı 14 bin 777, bu yıl ocak-haziran aylarını kapsayan 6 aylık dönemde bu sayı 18 bin 987 olarak kayıtlara geçti. Yayaya çarpma türünde 2023'te 17 bin 807, 2024'te 18 bin 997 kaza yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın ocak- haziran aylarını kapsayan 6 aylık dönem verilerine göre ülke genelinde bu yıl 313 bin 868 kaza yaşandı. 958 ölümlü kazada, 'kaza yeri'nde ölenlerin sayısı 1125 olarak kayıtlara geçti. 129 bin 362 yaralanmalı kazada 184 bin 831 kişi yaralandı.

İLK SIRADA 'YANDAN ÇARPMA'

Ölümlü-yaralanmalı kazaların oluş türlerinde en fazla kaza 'yandan çarpma', ardından 'yayaya çarpma' yer aldı. 18 bin 987 yayaya çarpma kazasının yaşandığı ülke genelinde, en fazla ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının meydana geliş türü şöyle; "Yandan çarpma 44 bin 947, devrilme- savrulma- takla 18 bin 86, arkadan çarpma 14 bin 507, yoldan çıkma 12 bin 324, karşılıklı çarpışma 7 bin 144, engel-cisim ile çarpışma 5 bin 764."

SÜRÜCÜ KUSURLARI

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarına neden olan unsurlar arasında 'sürücü kusuru' ilk sırada yer aldı. Ölümlü, yaralanmalı 141 bin 331 kazada 'sürücü', 12 bin 685 kazada 'yaya' kusuru kazaların nedenleri arasında. Ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarına neden olan sürücü kusurlarında, 'yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek' nedeninden 1956 kaza meydana geldi. Sürücü kusurlarından bazıları ise şöyle; "52 bin 300 kazada sürücünün araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmaması, 23 bin 259 kazada kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, 11 bin 382 kazada şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, 12 bin 191 kazada arkadan çarpma, 11 bin 628 kazada dönüş kurallarına uymamak."

1571 YAYAYA CEZA

Ülke genelinde yayalara 1571, yolculara 44 bin 914, sürücülere 2 milyon 693 bin 722, araç plakasına 14 milyon 394 bin 319 olmak üzere toplam 17 milyon 134 bin 526 trafik cezası uygulandı. Güvenlik güçlerince sürücülere alkollü araç kullanımından 121 bin 599, 100 ceza puanı doldurulmasından 8 bin 334, 5 kez hız limitin aşılmasından 51 bin 388 işlem yapıldı. Mülki amire sevk edilen sürücü sayısı 43 bin 157, trafikten menedilen araç sayısı 1 milyon 27 bin 149 oldu.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Güncel, Kaza, Son Dakika

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