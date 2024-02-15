Yaylakent İlkokulu\'nda Eski Eşyaların Sergilendiği Müze Açıldı

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Yaylakent İlkokulu'nda eski eşyaların sergilendiği müzenin açılışı yapıldı.

Okul öğretmen ve öğrencileri tarafından eski tarihlerde kullanılan ev eşyaları, tarım aletleri gibi malzemeler bir araya getirilerek okulun girişi müze haline getirildi.

Öğrencilerin günümüz teknoloji ile geçmişteki şartları anlayabilmesi için oluşturulan müze öğrenciler ve veliler tarafından ilgi gördü.

Okul Müdürü Gökhan Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üçüncü sınıfların ders kitabında eski eserler diye bir bölüm olduğunu bu yüzden öğrencilerle bu bölümü canlandırmak istediklerini söyledi.

Öğrencilerin isteği üzerine okulun girişini eski eşyaların yer aldığı sergiye dönüştürdüklerini anlatan Bektaş, "Okulumuza hiç gelmeyen veliler dahi geldiler, memnun kaldılar. Bazı velilerimiz sağ olsunlar evlerinde bulunan eski eşyaları okulumuza teslim ederek bizlere destek verdiler ve böyle güzel bir görüntü çıktı. Hem öğrencilerimiz hem velilerimiz gerçekten mutlu oldular." diye konuştu.