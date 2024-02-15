Yaylakent İlkokulu'nda eski eşyaların sergilendiği müzenin açılışı yapıldı.
Okul öğretmen ve öğrencileri tarafından eski tarihlerde kullanılan ev eşyaları, tarım aletleri gibi malzemeler bir araya getirilerek okulun girişi müze haline getirildi.
Öğrencilerin günümüz teknoloji ile geçmişteki şartları anlayabilmesi için oluşturulan müze öğrenciler ve veliler tarafından ilgi gördü.
Okul Müdürü Gökhan Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üçüncü sınıfların ders kitabında eski eserler diye bir bölüm olduğunu bu yüzden öğrencilerle bu bölümü canlandırmak istediklerini söyledi.
Öğrencilerin isteği üzerine okulun girişini eski eşyaların yer aldığı sergiye dönüştürdüklerini anlatan Bektaş, "Okulumuza hiç gelmeyen veliler dahi geldiler, memnun kaldılar. Bazı velilerimiz sağ olsunlar evlerinde bulunan eski eşyaları okulumuza teslim ederek bizlere destek verdiler ve böyle güzel bir görüntü çıktı. Hem öğrencilerimiz hem velilerimiz gerçekten mutlu oldular." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Yaylakent İlkokulu'nda Eski Eşyaların Sergilendiği Müze Açıldı - Son Dakika
Yabancılar, 9 Şubat haftasında 36.8 milyon dolarlık hisse senedi ve 13.5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) olmak üzere toplam 50.3 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 1755 araçtan 1038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi. Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen araçların dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü. 1755 araçtan 1038'ine normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi ve kabul edildi.
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Özerman'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde helallik alındıktan sonra İzmit'e gönderildi. Cenaze törenine sanat dünyasından az sayıda kişi katıldı. Sibel Tan Arıkan, Erkan Özerman'ın kendisine verdiği tacı yıllarca gururla taşıdığını belirtti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını belirterek "Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi" şeklinde konuştu.
Yeniden aday gösterilen Konya Cihanbeyli'nin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşlara seslendiği sırada ağzından küfürlü ifadeler çıktı. O anlar kalabalık içerisindeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir bakım merkezinde yaşlı bir adama yapılan şiddet, güvenlik kameralarına yansıdı. Şiddet uygulayan kişi tutuklanırken, yaşlı adamın durumu ciddiyetini koruyor. Kurum tarafından ise şiddet uygulayan 2 personelin işine son verildi.
8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek avukatlar vasıtasıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı, deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla örgütün "güncel yapılanması"na ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Oktar'ın 43,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak olan Mevzu Derin dizisinde bir araya geliyor. Dizi, Ali Reşat adlı bir kabadayının kötülere karşı verdiği mücadeleyi konu alacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?