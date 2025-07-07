Yaylalarda Zorlu Hayat: Göçer Ailelerin Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yaylalarda Zorlu Hayat: Göçer Ailelerin Mücadelesi

Yaylalarda Zorlu Hayat: Göçer Ailelerin Mücadelesi
07.07.2025 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlisli göçer aileler, Ağrı'nın yaylalarında hayvanlarıyla zorlu bir yaşam sürüyor.

Ağrı'nın yaylalarında aileleriyle çadırlarda zorlu yaşam süren Bitlisli göçer erkekler, saatlerce süren zorlu çalışmayla yüzlerce küçükbaş hayvanı sağıyor.

Kentin yüksek rakımında bulunan zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarına sahip yaylaları, çevre illerden çok sayıda göçer aile ile hayvanları ağırlıyor.

Bir süre önce Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelerek yaylada kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdüren göçer aileler, gece gündüz demeden hayvanlarının bakımını yağıyor.

Yayladaki göçer erkekler, çocuklarının da yardımıyla sabah ve akşamları olmak üzere günde 2 defa yüzlerce koyunu sağmak için yoğun uğraş veriyor.

Erkekler saatlerce koyunları sağarken, kadınlar da elde edilen sütü yaktıkları ateşin üzerine koydukları dev kazanlarda kaynatarak kış için peynir, tereyağı gibi süt ürünleri hazırlamanın telaşıyla çalışıyor.

Beyaz koyunların renk kattığı ve geceleri havaların soğuduğu yaylalardaki göçerler, sonbahara doğru memleketlerine dönecek.

"Yaylada yaşamın ve hayvanlara bakmanın zorluğu var"

Göçerlerden Adnan Ok, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 ay önce Bitlis'ten yaylaya geldiklerini söyledi.

Her yıl yaylaya çıktıklarını dile getiren Ok, "Yaylada sabah ve akşamları yüzlerce hayvanı sağıyoruz. Daha sonra çobanlarımız hayvanları otlatmaya götürüyoruz, biz de hayvanlarımızla sürekli ilgileniyoruz. Derede sulamaya götürüyoruz. Yaylada yaşamın ve hayvanlara bakmanın zorluğu var. Hayvanlarımızı sağmamız günlük 4 saatimizi alıyor. Koyunları kırkıyoruz."

Kiraladıkları yaylada 3 ay daha kalacaklarını anlatan Ok, geceleri havaların soğuk olsa da göçer olarak yaşamlarını sürmeye devam ettiklerini belirtti.

Çobanlardan Mehmet Reşit Türk ise hayvanları otlattığını ve sağımda ailelere yardımcı olduğunu kaydetti.

Hayvanların iyi otlayıp daha yetişkin olması için elinden geleni yaptığını ifade eden Türk, "Hayvanlar gece açık alanda uyuyor. Sabahları da sağım için çadırların bulunduğu alan getiriyoruz. Yaklaşık 15 yıldır çobanlık yapıyorum. Gece hayvanların yanında yatıyorum. Hayvanlarla ilgilenmek zor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Göçmenler, Ekonomi, Güncel, Bitlis, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaylalarda Zorlu Hayat: Göçer Ailelerin Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
TOBB’un “Nefes Kredisi“ KOBİ’ler için bu hafta başlıyor 6 ay ödemesiz 2.5 milyon TL TOBB'un "Nefes Kredisi" KOBİ'ler için bu hafta başlıyor! 6 ay ödemesiz 2.5 milyon TL
Meteoroloji uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın Meteoroloji uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
Falezlerden düşen genç turist hayatını kaybetti Falezlerden düşen genç turist hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesinde tarih belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesinde tarih belli oldu
Annesini bıçaklayan kardeşini silahla öldürüp kaçtı Annesini bıçaklayan kardeşini silahla öldürüp kaçtı
Özel’in erken seçim çağrısına AK Partili Bekir Bozdağ’dan yeşil ışık Özel'in erken seçim çağrısına AK Partili Bekir Bozdağ'dan yeşil ışık
Şehir şehir dolaşıp 200’den fazla kez çatıya çıktı, para alıp indi Şehir şehir dolaşıp 200'den fazla kez çatıya çıktı, para alıp indi
Musiala’nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu Musiala'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Nefes kesen mücadeleler Kırkpınar’da finalin adı belli Nefes kesen mücadeleler! Kırkpınar'da finalin adı belli
Bursa’da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı Bursa'da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı

11:21
Muhammed Yakut’un ölümüyle ilgili yeni iddia: Genelevde öldü
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili yeni iddia: Genelevde öldü
11:18
Otel sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı
Otel sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı
11:04
Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 12’ye yükseldi
Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 12'ye yükseldi
10:23
Şehit askerin son mesajı: Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır
Şehit askerin son mesajı: Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır
10:10
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Otel yangını davası başladı 32 sanık hakim karşısında
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Otel yangını davası başladı! 32 sanık hakim karşısında
19:06
Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
18:59
Tarihi yarış Formula 1’de bir ilk yaşandı
Tarihi yarış! Formula 1'de bir ilk yaşandı
18:53
Çorum FK’dan 6 bomba transfer birden
Çorum FK'dan 6 bomba transfer birden
18:33
Kırkpınar’da Başpehlivan Orhan Okulu oldu
Kırkpınar'da Başpehlivan Orhan Okulu oldu
18:14
Türkiye’ye şehit ateşi düştü Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları
Türkiye'ye şehit ateşi düştü! Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları
17:50
Şehit annesi Remziye Çetin’in vasiyeti yerine getirildi
Şehit annesi Remziye Çetin'in vasiyeti yerine getirildi
17:49
Şanlıurfalı ev hanımı, çöpe atılan yünleri toplayıp atölye kurdu
Şanlıurfalı ev hanımı, çöpe atılan yünleri toplayıp atölye kurdu
17:45
Aydın’da orman yangını çıktı
Aydın'da orman yangını çıktı
17:23
Bursa’da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı
Bursa'da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 12:30:19. #7.12#
SON DAKİKA: Yaylalarda Zorlu Hayat: Göçer Ailelerin Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.