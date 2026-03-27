Yayman'dan Sanat Vurgusu

27.03.2026 15:22
Hüseyin Yayman, ArtAnkara Fuarı'nda sanatın millet için önemi üzerine konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 'ArtAnkara 12'nci Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti. Yayman, "Herkes mühendis, çiftçi, marangoz olabilir ama sanatçı olamaz. Bizi milletçe bir arada tutan başlıklardan en önemlisi sanattır, kültürdür. Tüm sanatçılarımızın yanındayız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, ATO Congresium'da düzenlenen 'ArtAnkara 12'nci Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti. Fuar alanını gezen Yayman, eserleri inceleyerek katılımcılarla sohbet etti. Yayman, "Ankara'mız için tarihi bir gün. Bu sadece Ankara'nın değil; bölgemizin, Türkiye'nin ve bence coğrafyamızın en önemli etkinliklerinden bir tanesi. Böyle büyük bir organizasyonu gerçekleştirmek, sanatçıları bir araya getirmek çok kıymetli. Sanat, kültür bizi bir arada tutan en önemli enstrümanların başında geliyor. Hepimiz çok fazla siyaset, savaş, dış politika konuşuyoruz. Gündelik hayatımızda bize nefes aldıracak sanat ve kültür faaliyetlerinde bulunmak çok kıymetli. Herkes mühendis, çiftçi, marangoz olabilir ama sanatçı olamaz. Bizi milletçe bir arada tutan başlıklardan en önemlisi sanattır, kültürdür. Tüm sanatçılarımızın yanındayız. Sanatçılarımızın sorunu, bizim sorunumuzdur. Türkiye; 86 milyon olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pek çok başarıyı yakalamıştır. Şimdi artık sanatta büyük atılımların yapılma zamanıdır. Türkiye'yi ileriye taşıyacak faaliyetler içinde olmayı önemsiyoruz. Tüm sanat faaliyetlerinin, sanatın ve sanatçının yanındayız. Onların ne kadar güç koşullarda çalıştığının da farkındayız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hüseyin Yayman, Etkinlik, Politika, Güncel, Kültür, Sanat

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
