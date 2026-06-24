Yaz Kampı Sertifika Töreni İslamabad\'da

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Allama Iqbal Open University (AIOU) işbirliğinde düzenlenen "Çocuklar için Yaz Kampı"nın kapanış ve sertifika töreni, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapıldı.

YEE ve AIOU işbirliğinde düzenlenen törene, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu???????, AIOU Rektörü Prof. Dr. Nasir Mahmood, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mehmet Toyran, YEE Pakistan Koordinatörü Eren Miyasoğlu, üniversite yöneticileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Neziroğlu, Türk halkı ile Pakistan halkı arasında özel bir ilişki bulunduğunu belirterek, çocukların geleceğine katkıda bulunmanın sorumlulukları arasında yer aldığını söyledi.

"Çocuklar İçin Yaz Kampı" projesini, Pakistan'ın daha birçok şehrinde hayata geçirmeyi planladıklarını aktaran Neziroğlu, "Her yıl Pakistan'dan Türkiye'ye gelen öğrenci sayısı artmaktadır. Ayrıca burada eğitim görmek üzere Türkiye'den gelen Türk vatandaşlarını ve Türk öğrencileri de ağırlıyoruz. Değişim programlarının sayısı her yıl artmakta. Bunun yanı sıra Türkiye'de üniversite öğrencileri için yaz programları da düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Neziroğlu, Yunus Emre Enstitüsüne katkıları için teşekkür etti.

Miyasoğlu da kampın son 4 yılda büyük ilgi gördüğünü ve 100'ü aşkın Pakistanlı çocuğun Türkçe ve Türk kültürüyle tanışmasına vesile olduklarını dile getirdi.

İslamabad'da başlayan yaz kampı programının bu yıl Karaçi'de 2'nci kez düzenlendiğini, gelecek hafta da ilk kez Lahor'da gerçekleştirileceğini vurgulayan Miyasoğlu, Türkiye ile Pakistan arasındaki kültürel dostluk köprüsünü daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Miyasoğlu, projenin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde önemli katkıları bulunan YEE Pakistan'ın önceki koordinatörü Prof. Dr. Halil Toker'i de anarak, Toker'in iki ülke arasındaki kültürel ve akademik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarının büyük takdirle hatırlandığının altını çizdi.

İki hafta süren yaz kampında yaklaşık 30 Pakistanlı çocuk Türkçe, Türk hat sanatı, geleneksel Türk okçuluğu ve mangala eğitimi aldı.

Katılımcılar, düzenlenen kültürel ve eğitsel faaliyetler sayesinde Türkiye'yi ve Türk kültürünü daha yakından tanıma fırsatı buldu.