Yaz Sıcaklarında Böbrek Sağlığına Dikkat!

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tansu Sav, yaz aylarında aşırı terlemeyle ortaya çıkan akut böbrek hasarının erken ve uygun yöntemlerle tedavi edilmezse kalıcı böbrek hastalığına zemin hazırlayabileceğini belirtti.

Sav, yaptığı yazılı açıklamada, yaz aylarında hava sıcaklığıyla terlemenin de artış gösterdiğine değinerek, "Aşırı terleme ve fark edilemeyen su kayıpları vücutta göreceli bir su eksikliğine neden olarak böbrek çalışmasında bir azalmaya yol açabilir. Akut böbrek hasarı denen bu durum, erken ve uygun yöntemlerle tedavi edilmezse kalıcı bir böbrek hastalığına da zemin hazırlayabilir. Özellikle yaşlı, çok sayıda ilaç kullanan, şeker hastalığı olan ve kalple ilgili problemleri olan hastalar açısından bu risk çok daha fazladır. Ayrıca aşırı tuz alımı, ağrı kesici türü ilaç kullanımı da riski artırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sıcakla ilgili sıvı kayıplarının telafi edilmezse herkes için böbrek hastalığı riski oluşturabileceğini vurgulayan Sav, özellikle kalp, şeker ve mevcut böbrek hastalığı olanların daha fazla risk altında olduğunu kaydetti.

Sav, vücuda alınan su miktarının azalmasının idrar miktarını da etkileyerek yoğun ve koyu sarı bir renk almasına neden olacağına değinerek, "Eğer bu tip bir idrar ile karşılaşılırsa derhal alınan sıvı miktarı artırılmalıdır. Ayrıca bulanık idrar veya kanlı idrar da kişinin hemen bir hekime başvurmasını gerektirir. Ayrıca gece aşırı sıvı almadığı halde iki veya daha fazla idrara çıkmak da bir böbrek hastalığı habercisi olabilir. Mutlaka uzmana başvurulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin, aşırı sıvı kaybına neden olmamak için günün en sıcak saatlerinde mümkünse dışarı çıkmaması ve sıvı kaybından kaçınması gerektiğinin altını çizen Sav, efor gerektiren işlerden ve zorlayıcı sportif faaliyetlerden de kaçınılması gerektiğini aktardı.

Sav, günlük sıvı alımının göreceli bir konu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Normal bir insanın günlük alması gereken sıvı miktarı normal hava şartlarında yaklaşık 1,5 litre kadar olmakla beraber, bu durum, günlük aktiviteyle ve kaybedilen sıvı miktarıyla da yakın ilişkilidir. Bu konuda en önemli belirleyici faktörlerden biri de susama hissidir. Eğer susama hissi varsa, vücutta su eksikliği işareti olacaktır ve mutlaka yeterli sıvı alınmalıdır. Ancak bazı tip kalp hastalıklarında veya diyaliz hastalarında aşırı sıvı almak tehlikeli olabilir. Hastaların mutlaka hekime ne kadar sıvı almaları gerektiğini danışmaları gereklidir."