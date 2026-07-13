Yazıcıoğlu Kazasında 29 Şüpheli Tespit Edildi - Son Dakika
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Yazıcıoğlu Kazasında 29 Şüpheli Tespit Edildi

13.07.2026 10:21
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Adalet Bakanı Gürlek, helikopter kazası soruşturmasında 29 şüpheli belirlendi, 25'i yakalandı.

ANKARA – Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma kapsamında 29 şüphelinin tespit edildiğini, 10 ilde 30 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin 25 Mart 2009'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğünü bildirdi.

Gürlek, 12 Haziran 2026'da Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilen dosya kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" ile "tasarlayarak kasten öldürme" suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüphelinin tespit edildiğini belirtti.

30 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'daki 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini aktaran Gürlek, operasyonlarda 25 şüphelinin yakalandığını, iki şüphelinin cezaevinde, iki şüphelinin ise yurt dışında bulunduğunun belirlendiğini, firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bakan Gürlek, "Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere, bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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