Üsküdar Belediyesi, "Yazma Tutan Eller İcazet Sergisi"Ne Ev Sahipliği Yapacak

24.02.2026 16:08  Güncelleme: 17:42
Üsküdar Belediyesi, yazma sanatının ustası Veliye Martı'nın rehberliğinde hazırlanan eserlerin sergileneceği 'Yazma Tutan Eller İcazet Sergisi'ne ev sahipliği yapacak. Sergi, 25 Şubat 2026'da açılacak ve ziyaretçiler her gün 09.00–17.00 saatleri arasında gezebilecek.

(İSTANBUL) Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kültür Merkezi, yazma sanatının 36 yıllık ustası Veliye Martı rehberliğinde hazırlanan eserlerin bir araya geldiği "Yazma Tutan Eller İcazet Sergisi"ne ev sahipliği yapacak.

Üsküdar Belediyesi, geleneksel sanatların yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla önemli bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yazma sanatının usta isimlerinden Veliye Martı'nın rehberliğinde, usta-çırak geleneği içerisinde dokuz yıl boyunca sabır ve emekle hazırlanan eserler, "Yazma Tutan Eller İcazet Sergisi" ile görücüye çıkıyor.

İstanbul ve Üsküdar motiflerinden ilhamla hazırlanan eserler

Sergide, İstanbul ve Üsküdar'ın kadim motiflerinden ilham alan; kalem işi, kalıp-kalem ve kalıp baskı teknikleriyle hazırlanan özgün eserler yer alacak. Her bir çalışma, geleneğin izini süren ellerin sabrını ve sanatın zamana meydan okuyan gücünü yansıtacak.

İcazet sergisi niteliği

İcazet sergisi, bir sanat yolculuğunun tamamlanışı ve ustanın onayıyla mühürlenen emeğin taçlanışı niteliği taşıyor. Sergide; Buket Atacan, Dilek Us, Fatma Dinç, Mihrican Şahi, Nurgül Türkmen, Sekine Dinç, Selma Yakut Gülcan, Senem Boz ve Sevim Bora'nın eserleri sanatseverlerle buluşacak.

Açılış, 25 Şubat'ta

Sergi, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü (yarın) saat 15.00'te Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenecek açılış töreniyle kapılarını açacak. Ziyaretçiler, sergiyi her gün 09.00–17.00 saatleri arasında gezebilecek.

Ayrıntılı bilgi için Üsküdar Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesapları takip edilebilecek veya "uskudar.bel.tr" adresi ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

