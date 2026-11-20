YEDAM Psikoloğu Ali Songur, Adıyaman'da köy muhtarlarına bağımlılık eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Valiliği, İl Genel Meclisi toplantısında merkez ilçe köy muhtarlarına bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenledi. YEDAM Psikoloğu Ali Songur'un verdiği eğitimde bağımlılık türleri, doğru yönlendirme, kurumlar arası iş birliği ve 115 YEDAM Destek Hattı anlatıldı.
Adıyaman'da köy muhtarlarına alkol, madde, kumar, tütün ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele konusunda eğitim verildi.
Adıyaman Valiliğince İl Genel Meclisi toplantısında, merkez ilçeye bağlı köylerin muhtarlarına yönelik eğitim programı düzenlendi.
Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Psikoloğu Ali Songur tarafından verilen eğitimde, bağımlılık türleri, bağımlılıkla mücadelede doğru yönlendirme ve kurumlar arası iş birliğinin önemi anlatıldı.
Eğitimde, YEDAM'ın destek hizmetlerinde gizliliğin esas olduğu belirtilerek, bağımlılıkla mücadele kapsamında hizmet veren 115 YEDAM Destek Hattı hakkında bilgi verildi.
Kaynak: AA
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