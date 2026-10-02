Yedi Alevi-Bektaşi kurumu, MEB'in 104 saatlik Yol Erkan modülüne tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yedi Alevi-Bektaşi kurumu, MEB'in 104 saatlik Yol Erkan modülüne tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yedi Alevi-Bektaşi kurumu, MEB\'in 104 saatlik Yol Erkan modülüne tepki gösterdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alevi-Bektaşi Federasyonu'nun da aralarında olduğu yedi kurum, MEB'in Alevi-Bektaşi eğitim modüllerine tepki gösterdi. Kurumlar, 104 saatlik "Yol Erkan" modülü ile eğitimi verecek kişilerin "usta öğretici" olarak görevlendirilmesinin inanç ve temsil sorunu yarattığını belirtti.

(ANKARA) - Alevi-Bektaşi Federasyonu'nun da aralarında bulunduğu yedi kurum, Milli Eğitim Bakanlığının Alevi-Bektaşi inancı ve kültürüne ilişkin hazırladığı eğitim modüllerine tepki gösterdi. Kurumlar, özellikle 104 saatlik "Alevi-Bektaşilikte Yol Erkan" modülü ile eğitimi verecek kişilerin "usta öğretici" olarak görevlendirilmesinin inanç ve temsil sorunu yarattığını belirtti.

Alevi-Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Türkiye Alevi Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Aleviliğin tarihinin ve kültürünün öğretilmesine karşı olunmadığı belirtilerek, "Temel mesele, Aleviliğin kim tarafından, hangi anlayışla ve hangi yetkiyle anlatılacağıdır" denildi.

MEB tarafından hazırlanan 104 saatlik "Alevi-Bektaşilikte Yol Erkan" eğitim modülüne tepki gösterilen açıklamada, yol ve erkan hizmetlerinin devlet tarafından verilecek bir sertifikayla tanımlanamayacağı savunuldu.

Kurumlar, "Bir devlet kurumu tarafından verilen 'usta öğreticilik belgesi', bir kişiyi Alevi yolunun inançsal taşıyıcısı yapmaz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Alevi toplumunun kendi inanç ve kültürünü çocuklarına aktarma hakkının öznesinin yine Alevi toplumu olduğu belirtilerek, "Alevilik Alevilerin yoludur. Alevi toplumu buna rızalık vermez" denildi.

Kaynak: ANKA
GüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Van Bommel’den Lukaku ve Trossard hakkında açıklama Van Bommel'den Lukaku ve Trossard hakkında açıklama
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi Vekillerle tek tek tokalaştı Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı
Acun Ilıcalı’nın yüreğini ağzına getiren kaza Acun Ilıcalı'nın yüreğini ağzına getiren kaza
Aysel Karakoç davasında karar: Eski nişanlısı Fethi Şancı’ya iyi hal indirimi uygulandı Aysel Karakoç davasında karar: Eski nişanlısı Fethi Şancı'ya iyi hal indirimi uygulandı
00:18
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
23:40
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay’ın ifadeleri ortaya çıktı
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay'ın ifadeleri ortaya çıktı
22:27
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı
22:01
Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı
Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı
21:02
TFF heyetine Belçika’ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
TFF heyetine Belçika'ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
20:52
Samsunspor’un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
Samsunspor'un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 01:07:38. #.0.2#
SON DAKİKA: Yedi Alevi-Bektaşi kurumu, MEB'in 104 saatlik Yol Erkan modülüne tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei