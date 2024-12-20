Yedikule Hayvan Barınağı Modernize Edildi - Son Dakika
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Yedikule Hayvan Barınağı Modernize Edildi

Fatih Belediyesi, Yedikule Hayvan Barınağı'nı modern ve güvenli yaşam alanlarıyla yeniledi.

20.12.2024 14:17
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Fatih Belediyesince yeniden inşa edilen ve birinci etabı tamamlanan Yedikule Hayvan Barınağı'nda, sahipsiz sokak hayvanları için modern, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 25 yıldır binlerce hayvana yuva olan Yedikule Hayvan Barınağı'nın yeniden inşası için harekete geçildi.

Yoğun hayvan sirkülasyonu nedeniyle yenilenmeye ihtiyaç duyan barınakta birinci etap çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında 150 köpek barınak içindeki geçici yaşam alanlarına taşındı, yıpranmış üniteler tamamen yıkılarak altyapı da dahil olmak üzere yeniden inşa edildi.

Her birinde 15-20 köpeğin konforlu şekilde yaşayabileceği 55 metrekare büyüklüğünde 9 ayrı ünitenin yapıldığı barınakta birimler, açık ve kapalı yaşam alanlarına sahip olacak şekilde tasarlandı.

Modern, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulduğu barınakta, sahipsiz köpekler yeni yuvalarına yerleştirilmeye başlandı.

Projenin 4 etapta tamamlanması öngörülürken, devam edecek çalışmalar doğrultusunda "anne-yavru alanı, dış parazit enfeksiyon izole alanı, köpek tedavi ünitesi, soğuk hava depoları, dijital görüntüleme odası, köpek eğitim park alanı ve yatılı personel yatakhaneleri" gibi birimler hayata geçirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, barınağın sadece bakım evi değil, hayvanlar için yuva ve sığınak olduğunu ifade etti.

Yıllardır hizmet veren barınağı modernize ederek hem minik dostların yaşam kalitesini artırmayı hem de kapasiteyi genişletmeyi hedeflediklerini vurgulayan Turan, "Birinci etap çalışmalarımızı tamamladık ve köpeklerimizin yeni yaşam alanlarını sağlık standartlarına uygun hale getirdik. Projenin tamamlanmasıyla barınağımız, İstanbul'un en donanımlı hayvan bakım merkezlerinden biri olacak. Amacımız, hayvan haklarına duyarlı, insani değerleri ön planda tutan yaşam alanı oluşturmaktır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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