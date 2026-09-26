YEĞİTEK heyeti Tekirdağ Çerkezköy ve Kapaklı'da Yenilikçi Sınıf ve STEM'i inceledi - Son Dakika
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YEĞİTEK heyeti Tekirdağ Çerkezköy ve Kapaklı'da Yenilikçi Sınıf ve STEM'i inceledi

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YEĞİTEK heyeti Tekirdağ Çerkezköy ve Kapaklı\'da Yenilikçi Sınıf ve STEM\'i inceledi
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YEĞİTEK çalışmaları kapsamında Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde eğitim teknolojileri, Yenilikçi Sınıflar ve STEM uygulamaları incelendi. Ziyaretlerde Yenilikçi Sınıfların etkin kullanımı ve STEM çalışmalarının yaygınlaştırılması değerlendirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde eğitim teknolojileri, Yenilikçi Sınıflar ve STEM uygulamalarına yönelik inceleme ve değerlendirme ziyaretleri gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) çalışmaları kapsamında düzenlenen ziyaretlere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü YEĞİTEK Şube Müdürü Mustafa Taştekin, Yenilikçi Sınıf Proje Koordinatörü Buket Öner ve STEM Proje Koordinatörü Nihan Çolak Koparır katıldı.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aslan ile görüşen heyet, ilçedeki eğitim teknolojileri çalışmaları ile Yenilikçi Sınıf ve STEM uygulamalarını değerlendirdi.

Daha sonra Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi ziyaret edilerek okulun Yenilikçi Sınıfı incelendi. Öğretmenlerle sınıfların farklı branşlarda etkin kullanımı ve STEM çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kapaklı'da da İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Vardı ile görüşülerek eğitim teknolojileri, Yenilikçi Sınıf ve STEM Okul Etiketi çalışmaları ele alındı.

Kapaklı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen ziyarette ise Yenilikçi Sınıfın kullanımı ve STEM Proje Maratonu kapsamında yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Ziyaretlerde, Yenilikçi Sınıfların eğitim süreçlerinde daha etkin kullanılması ve STEM çalışmalarının yaygınlaştırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
TeknolojiÇerkezköyTekirdağKapaklıEğitimGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: YEĞİTEK heyeti Tekirdağ Çerkezköy ve Kapaklı'da Yenilikçi Sınıf ve STEM'i inceledi - Son Dakika
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